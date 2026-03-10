Daniel Obajtek zaapelował do rządu i do Orlenu, by wdrożyć to, co zostało wdrożone w czasie kryzysu wynikającego z wojny na Ukrainie. „Wówczas błyskawicznie obniżyliśmy VAT. Orlen działał na marżach minimalnych zarówno w hurcie, jak i w detalu. Zaimportowaliśmy masę paliwa, czyli przejęliśmy obowiązek importu z pozostałych podmiotów. Tak naprawdę to VAT, te całe nasze działania, to było około 1,30 zł na każdym litrze. I dziś ten rząd ma wszytstkie mechanizmy. Przecież Donald Tusk mówił, że on wie, co trzeba zrobić. Mogą obniżyć akcyzę” - zaznaczył na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS, były prezes Orlenu.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ceny paliw już wzrosły do ok. 8 zł/litr, a rząd Tuska dalej nic nie robi. „Przeczekać się tego jednak tego nie da”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/755124-wysokie-ceny-paliw-obajtek-rzad-powinien-obnizyc-vat-i-akcyze