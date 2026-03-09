Ceny na stacjach paliw poszybowały w górę. Polacy muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni, żeby zatankować swoje samochody. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło projekt ustawy „Tarczy Paliwowej” zaprezentowanej przez kandydata na premiera prof. Przemysława Czarnka. Politycy największej partii opozycyjnej wzywają rząd Koalicji 13 Grudnia do działania na rzecz poprawy sytuacji obywateli.
Prof. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił dzisiaj dwie propozycje, które mogą ulżyć Polakom, którzy muszą sięgać coraz głębiej do kieszeni zajeżdżając na stacje paliw.
Panie Tusku do roboty!
— zaapelował prof. Czarnek.
„Tusk Łupi Polaków”
Politycy PiS ruszyli do ofensywy w mediach społecznościowych, wzywają szefa rządu Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska oraz jego ludzi do wzmożonej pracy na rzecz dobra Polaków.
Paliwo drożeje, Polacy płacą coraz więcej. Dlatego składamy projekt: Tarcza Paliwowa PiS:
VAT na paliwo 8%
Niższa akcyza
Brak podatku od sprzedaży detalicznej
— czytamy wpis Prawa i Sprawiedliwości na portalu X.
Świetna inicjatywa prof. Przemysława Czarnka! Tarcza paliwowa to realna pomoc dla kierowców i ratunek dla gospodarki. Czasowe obniżenie VAT i akcyzy zatrzyma wzrost cen paliw i ustabilizuje rynek. Jeszcze dziś skieruję pismo do marszałka sejmu, by projekt był procedowany już na najbliższym posiedzeniu
— naipsał były szef MON Mariusz Błaszczak.
Ekipa Tuska nie potrafi stabilizować sytuacji. Tarcza paliwowa PiS to doskonała inicjatywa
— stwierdził były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Gdy prof. Przemysław Czarnek proponuje konkrety w sprawie cen paliw, Tusk przewraca się na drugi bok w Sopocie
— skomentował były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Panie Premierze Donaldzie Tusku, pomożecie Polakom i poprzecie nasze propozycje, czy jak zwykle schowacie głowę w piasek?
— zapytał były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Lenie z rządu śpią, tymczasem prof. Przemysław Czarnek już rano przedstawia propozycję PiS na obniżkę cen paliwa. Brawo! Tak się to robi
— napisał parlamentarzysta Michał Wójcik.
Nie robią nic, a #TuskŁupiPolaków. Więc my jako PiS przygotowaliśmy konkretne rozwiązania, które zapowiedział prof. Przemysław Czarnek
— skomentował poseł Łukasz Schreiber.
