Ceny paliw na stacjach benzynowych poszybowały w górę. Prof. Przemysław Czarnek zaproponował już rozwiązania, które pomogą ulżyć Polakom. Co robi rząd? „Analizujemy sytuację” - powiedział minister energii Miłosz Motyka z PSL w rozmowie z RMF FM.

Dziś w rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka był pytany o możliwe obniżki podatków od paliw.

Rozmawiałem z ministrem (finansów, Andrzejem) Domańskim, analizujemy sytuację, jeśli ceny będą rosły, to rząd będzie podejmował działania. Nie wykluczamy żadnego scenariusza

— powiedział minister energii.

Niewykluczone, że decyzje będą w tym tygodniu

— dodał.

„Chaos na rynkach i destabilizacja Bliskiego Wschodu”

Podkreślił, że powodem wysokich cen paliw jest „chaos na rynkach i destabilizacja Bliskiego Wschodu”. Pytany o inne możliwe scenariusze, Motyka odpowiedział: Obniżka marży do odpowiedniego poziomu – aby zagwarantować podaż surowca.

Motyka poinformował także, że wystąpił do ministra infrastruktury o zgodę na wydłużenie czasu pracy kierowców cystern.

Nie ma ryzyka, że zabraknie paliwa. Ale lokalnie może dochodzić do przerw w dostawach ze względu na panikę, do której może lokalnie dochodzić

— zaznaczył.

