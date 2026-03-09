Ceny paliw na stacjach benzynowych poszybowały w górę. Prof. Przemysław Czarnek zaproponował już rozwiązania, które pomogą ulżyć Polakom. Co robi rząd? „Analizujemy sytuację” - powiedział minister energii Miłosz Motyka z PSL w rozmowie z RMF FM.
Dziś w rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka był pytany o możliwe obniżki podatków od paliw.
Rozmawiałem z ministrem (finansów, Andrzejem) Domańskim, analizujemy sytuację, jeśli ceny będą rosły, to rząd będzie podejmował działania. Nie wykluczamy żadnego scenariusza
— powiedział minister energii.
Niewykluczone, że decyzje będą w tym tygodniu
— dodał.
„Chaos na rynkach i destabilizacja Bliskiego Wschodu”
Podkreślił, że powodem wysokich cen paliw jest „chaos na rynkach i destabilizacja Bliskiego Wschodu”. Pytany o inne możliwe scenariusze, Motyka odpowiedział: Obniżka marży do odpowiedniego poziomu – aby zagwarantować podaż surowca.
Motyka poinformował także, że wystąpił do ministra infrastruktury o zgodę na wydłużenie czasu pracy kierowców cystern.
Nie ma ryzyka, że zabraknie paliwa. Ale lokalnie może dochodzić do przerw w dostawach ze względu na panikę, do której może lokalnie dochodzić
— zaznaczył.
