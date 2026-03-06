WIDEO

Morawiecki prezentuje strategię "Powered By Poland": Niech polskie pieniądze budują siłę polskich firm. "Musimy przyspieszyć"

Były premier Mateusz Morawiecki / autor: PAP/Krzysztof Ćwik
Były premier Mateusz Morawiecki / autor: PAP/Krzysztof Ćwik

Niech polskie pieniądze budują siłę polskich firm!” - napisał na portalu X wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, prezentując plan „Powered By Poland”. „Powered by Poland to strategia, w której nasze firmy tworzą technologie, zdobywają rynki i zatrzymują wartość w Polsce. To kilkadziesiąt stron gotowych rozwiązań” - podkreślono w opublikowanym spocie.

Były premier Mateusz Morawiecki ujawnia szczegóły strategii „Powered By Poland”.

Plan dla polskiej gospodarki”

Wcześniej polityk opublikował na portalu X specjalny spot.

PoweredByPoland to plan dla polskiej gospodarki – tu i teraz! Niech polskie pieniądze budują siłę polskich firm!

— napisał wiceprezes PiS.

Strategia Powered by Poland

Zależy ci na Polsce? Posłuchaj. Gospodarki rywalizują dziś o technologię, kapitał i bezpieczeństwo. Świat się zmienia, a Polska stoi przed historycznym wyzwaniem. Dlatego powstała strategia Powered by Poland

— słyszymy w spocie.

Uruchomimy potencjał polskiego kapitału. Niech miliardy z zamówień publicznych budują siłę polskich firm. Koniec z wieloletnimi procedurami. Musimy przyspieszyć. Ulgi podatkowe na innowacyjne rozwiązania. Niech startupy rosną w Polsce. Niech wydatki na obronność napędzają polski przemysł. A to wszystko napędzane tanią energią

— podkreślono.

Powered by Poland to strategia, w której nasze firmy tworzą technologie, zdobywają rynki i zatrzymują wartość w Polsce. To kilkadziesiąt stron gotowych rozwiązań. Zapoznaj się z raportem

— zachęca postać ze spotu opublikowanego przez wiceprezesa PiS.

X/jj

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych