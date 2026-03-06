„Niech polskie pieniądze budują siłę polskich firm!” - napisał na portalu X wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, prezentując plan „Powered By Poland”. „Powered by Poland to strategia, w której nasze firmy tworzą technologie, zdobywają rynki i zatrzymują wartość w Polsce. To kilkadziesiąt stron gotowych rozwiązań” - podkreślono w opublikowanym spocie.
Były premier Mateusz Morawiecki ujawnia szczegóły strategii „Powered By Poland”.
„Plan dla polskiej gospodarki”
Wcześniej polityk opublikował na portalu X specjalny spot.
PoweredByPoland to plan dla polskiej gospodarki – tu i teraz! Niech polskie pieniądze budują siłę polskich firm!
— napisał wiceprezes PiS.
Strategia Powered by Poland
Zależy ci na Polsce? Posłuchaj. Gospodarki rywalizują dziś o technologię, kapitał i bezpieczeństwo. Świat się zmienia, a Polska stoi przed historycznym wyzwaniem. Dlatego powstała strategia Powered by Poland
— słyszymy w spocie.
Uruchomimy potencjał polskiego kapitału. Niech miliardy z zamówień publicznych budują siłę polskich firm. Koniec z wieloletnimi procedurami. Musimy przyspieszyć. Ulgi podatkowe na innowacyjne rozwiązania. Niech startupy rosną w Polsce. Niech wydatki na obronność napędzają polski przemysł. A to wszystko napędzane tanią energią
— podkreślono.
Powered by Poland to strategia, w której nasze firmy tworzą technologie, zdobywają rynki i zatrzymują wartość w Polsce. To kilkadziesiąt stron gotowych rozwiązań. Zapoznaj się z raportem
— zachęca postać ze spotu opublikowanego przez wiceprezesa PiS.
X/jj
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/754789-morawiecki-prezentuje-strategie-powered-by-poland
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.