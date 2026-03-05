Ceny są szokujące — donosił dziś ze stacji paliw w Nowym Targu reporter TVN24. I miał rację, za litr ropy przyszło mu zapłacić 8,10 zł. Wkrótce potem cena paliwa nieco spadła, ale i tak pozostawała na szokującym poziomie. Skomentował to Jacek Ozdoba. Europoseł PiS przepowiadał, że do tej ceny dojdzie jeszcze dodatek wynikający z ETS2. Zatem cena „na wejściu” miałaby być wyższa o 50 gr.
Głosowanie w PE, „czyli 50 gr na wejściu drożej”
Jacek Ozdoba zaznaczył jednocześnie, że w głosowaniu w PE, zatwierdzającym nowy cel klimatyczny, który zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r., europosłowie KO byli „za”.
Jeszcze PO dorzuci ETS2, czyli 50 gr na wejściu drożej. Świetne te głosowania macie w PO (europosłowie Tuska głosowali ZA)
— czytamy we wpisie Ozdoby.
Po głosowaniu w PE, kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły nowy cel klimatyczny.
Zmiana cen z minuty na minutę
Cena, jaką dziś przyszło zapłacić reporterowi TVN nie musi być rekordem, choć chwilowo notowania paliw stacji, sprzed której nadawano relację, nieco spadła.
Siła telewizji jest taka, że gdy spoglądam teraz na ten pylon (…), jeszcze dosłownie trzy, cztery minuty temu te ceny były zupełnie inne, a teraz, uwaga, ceny spadły. Już nie 8,10, a 7,89
— mówił reporter TVN24.
Obajtek: Nie dziwię się…
Sytuację podsumował były prezes Orlenu Daniel Obajtek, który prognozował dalszy wzrost cen.
Nie zdziwię się, jak za chwilę paliwo będzie droższe 2-3 zł. I nie dziwię się, że przy tak gwałtownych podwyżkach ludzie szturmują stacje paliw. Nawet TVN-y informują o horrendalnych podwyżkach
— stwierdził europoseł.
Bocheński: Rząd wam powie, że wszystko ok
Galopujące ceny nie dotyczą jedynie oleju napędowego. Tobiasz Bocheński pokazał swój rachunek za benzynę Pb95.
Orlen. Warszawa. Targówek. Dziś. Prawie złotówka na litrze więcej Pb95, niż w zeszłym tygodniu? Rząd Wam powie, że wszystko ok i nic nie muszą robić
— skomentował europoseł PiS, nawiązując do wypowiedzi Donalda Tuska, który kilka dni temu zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą, a Orlen użyje narzędzi, by ewentualne skoki cen ropy na giełdach nie odbiły się na cenach paliwa w Polsce.
