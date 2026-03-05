Umowa z krajami Mercosur to wielkie wyzwanie dla europejskiego rolnictwa. Budzi obawy o nieuczciwą konkurencję czy zalanie Europy szkodliwymi produktami. W związku z tym kraje UE poparły dziś rozporządzenie, które wprowadza klauzulę ochronną do umowy z krajami Ameryki Południowej. To ostateczny krok w procesie legislacyjnym. Oznacza, że klauzula będzie już działać, gdy Komisja Europejska tymczasowo uruchomi umowę.
Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Die Welt” grzmi na von der Leyen. „Niezwykle żądna władzy”. Szydło: Zdali sobie sprawę, ile ich gospodarka traci na zielonym szaleństwie KE
Oznacza to, że klauzula ochronna będzie w mocy, gdy porozumienie z Mercosurem zacznie tymczasowo obowiązywać. Ma to nastąpić dwa miesiące po wymianie formalnych not między Komisją Europejską a państwami Mercosuru.
27 lutego szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że do czasu pełnego ratyfikowania umowy przez Parlament Europejski jej część handlowa będzie stosowana przejściowo. Taką możliwość dają KE unijne traktaty.
Klauzula ochronna wprowadza dodatkowe mechanizmy mające chronić unijne rolnictwo przed napływem produktów rolnych z krajów Mercosuru: Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju.
Porozumienie handlowe umożliwi sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych; taka obniżka będzie jednak dotyczyć tylko określonych w umowie ilości danego produktu. W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody.
CZYTAJ TAKŻE: Tymczasowe stosowanie umowy z Mercosur. Macron nie przebiera w słowach. „Jest przestępstwem wobec suwerenności europejskiej”
Klauzule ochronne odpowiedzią na obawy rolników
Klauzula ochronna do umowy ma stanowić odpowiedź na obawy rolników, którzy przewidują nadmierny napływ produktów z Mercosuru. Będzie uruchamiana, jeśli ceny danego produktu w UE wskutek importu z Mercosuru spadną o 5 proc. Wówczas możliwe będzie podniesienie ceł na dany produkt lub nawet zakaz wwozu do UE.
Parlament Europejski wcześniej skierował umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości UE, co spowodowało zablokowanie procesu ratyfikacyjnego porozumienia w izbie.
Tymczasowe stosowanie umowy oznacza, że zapisy porozumienia w części dotyczącej handlu, która jest kompetencją KE, zaczynają obowiązywać, zanim przejdzie ono pełną procedurę ratyfikacji i wejdzie w życie. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji.
Na początku stycznia większość państw UE wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Sprzeciwiły się mu: Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry. Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu krajach UE.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wyborcze oszustwo ludowców! Krajewskiego zapytano o obietnicę PSL-u ws. umowy z Mercosur. „No nie, tu nie ma takiej opcji”
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/754735-umowa-z-krajami-mercosur-ue-zatwierdzila-klauzule-ochronna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.