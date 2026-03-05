Moskwa wykorzystuje okazję. Putin sugeruje, że wstrzyma dostawy gazu płynnego do Europy

Władimir Putin / autor: PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
Władimir Putin / autor: PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Unia jest bezpieczna, bo gazu i ropy nie zabraknie – uspokaja Bruksela w czasie, gdy konflikt w Zatoce Perskiej narasta. Moskwa straszy, że przestanie słać gaz płynny LNG do Europy.

Komisja Europejska stara się łagodzić obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Po wczorajszym spotkaniu dwóch tzw. Grup Koordynacyjnych ds. ropy oraz gazu z udziałem przedstawicieli Brukseli i krajów członkowskich wydała komunikat, w którym przekonuje, że „państwa nie dostrzegają żadnych bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw” i że nie było potrzeby uwalniania zapasów obowiązkowych.

Kreml straszy

Sytuacja jednak nie jest korzystna, szczególnie na rynku gazowym. Irańska blokada Cieśniny Ormuz – głównego szlaku eksportu ropy i LNG z Zatoki Perskiej – stanowi główny problem. A lekki optymizm,…

