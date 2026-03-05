Niestety stało się. Dziś kraje UE ostatecznie zatwierdziły szkodliwy cel klimatyczny na rok 2040, który zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. w stosunku do poziomu z 1990. Zatwierdzono również roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2.
Ministrowie krajów UE zatwierdzili prawnie wiążący cel na spotkaniu w Brukseli.
Wcześniej w Parlamencie Europejskim za zapisaniem w prawie UE nowego zobowiązania klimatycznego głosowało 413 europosłów. Przeciwko było 226, a 12 wstrzymało się od głosu.
KE będzie sprawdzać co dwa lata
Stolice już wcześniej wstępnie zgodziły się na nowy cel, ale pod warunkiem wprowadzenia zapisów, które mają dać państwom większą elastyczność w redukowaniu gazów cieplarnianych.
Jednym z takich rozwiązań są międzynarodowe kredyty węglowe, z których finansowane są inwestycje w zielone projekty na całym świecie. Takie kredyty węglowe będą mogły być doliczane do ogólnego wysiłku redukcyjnego, ale będą mogły wynieść w 2040 r. nie więcej niż 5 proc.
Komisja Europejska ma co dwa lata sprawdzać, jak przebiega realizacja celu i jaki ma wpływ na konkurencyjność europejskich gospodarek; w tej ocenie KE ma brać pod uwagę także koszty energii. Na tej podstawie KE będzie mogła zaproponować zmianę celu na 2040 r.
Polska nie poparła nowego celu
Pomimo takich zmian, w listopadzie 2025 r. nowego celu nie poparły Polska, Węgry, Słowacja i Czechy, a Belgia i Bułgaria wstrzymały się od głosu.
Unia Europejska nadal jest zaangażowana w globalną walkę ze zmianami klimatu, jednocześnie chroniąc naszą konkurencyjność i dbając o to, by nikt nie został pominięty. Dzisiejsze przyjęcie przełomowego celu klimatycznego na 2040 r. da przemysłowi, obywatelom i inwestorom pewność, której potrzebują
— powiedziała Maria Panajotu, minister rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i środowiska Cypru.
Kraje UE ostatecznie poparły także roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2, który przewiduje objęcie transportu i budownictwa pozwoleniami na emisję CO2. Zamiast w 2027 r., system ten zacznie obowiązywać w 2028 r.
Adam Bąkowski/PAP
