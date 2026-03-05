„Zamiast zadłużać państwo i podnosić podatki, lepiej zapłacić za zbrojenia pieniędzmi z NBP” - tak jeszcze w sierpniu zeszłego roku mówił w RMF24 prof. Grzegorz Kołodko. Były minister finansów w rządzie Leszka Millera zaznaczał wówczas, że realizacja podobnej decyzji wymagałaby zgody prezydenta i prezesa banku. Taką zgodę właśnie wyrazili jeden i drugi.
Skąd pieniądze na Polski SAFE0%
Paweł Szefernaker wyjaśniał, skąd miałyby pochodzić środki NBP, które utworzyłyby program polski SAFE 0%, będący alternatywą dla programu SAFE, nadzorowanego przez Komisję Europejską.
Wartość złota zgromadzonego przez NBP wzrosła od końca 2023 r. do końca 2025 r. o ok. 185 mld zł, czyli o ok. 43 mld euro. To tyle samo, ile rząd chce pożyczyć na procent z SAFE. Polski SAFE0% jest możliwy dzięki trafnym inwestycjom NBP w ciągu ostatnich dwóch lat.
— wyliczał szef gabinetu prezydenta.
Na razie pomysł Pałacu Prezydenckiego i Narodowego Banku Polskiego spotkał się z kpinami ze strony szefa MSWiA. Marcin Kierwiński porównywał do tzw. chwilówki środki możliwe do przeznaczenia na polski SAFE 0%.
W najlepszym przypadku przedstawiciele rządu Koalicji 13 Grudnia widzą pieniądze z polskiego SAFE 0% jako dodatek do unijnego programu SAFE.
Pomysł Kołodki
Jednak pomysł przeznaczenia pieniędzy z rezerw NBP nie jest całkiem nowy. Do podobnych wniosków doszedł ponad pół roku temu prof. Grzegorz Kołodko, były minister finansów w rządzie Leszka Millera.
Pod koniec sierpnia zeszłego roku wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego mówił w RMF24, że „rezerwy NBP przekraczają poziom konieczny dla gwarantowania bezpieczeństwa finansowego, więc z tych pieniędzy można, by wesprzeć uzbrojenie polskiej armii”.
Kiedy deficyt rośnie, a wydatki są nieprzemyślane, NBP musi podejmować działania, które w normalnych warunkach nie byłyby potrzebne
— stwierdził ekonomista.
Jednocześnie prof. Kołodko przyznał, że takie przekazanie części rezerw NBP na potrzeby wydatków rządu, wymagałoby zgody władz banku oraz prezydenta.
Do takiej zgody przychylają się obecnie zarówno Karol Nawrocki, jak i prezes NBP Adam Glapiński. Tyle że rząd zdaje się nie chce z tego skorzystać.
CZYTAJ TEŻ:
— Polski SAFE 0%, czyli pieniądze ze złota NBP. Kierwiński drwi: To wygląda jak na hasło reklamowe „chwilówki”
— Mechanizm SAFE nie będzie odtajniony! Seria niewygodnych dla rządu pytań Błaszczaka. Były szef MON chwali za to SAFE 0 proc.
oprac. SC/RMF24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/754724-kolodko-zamiast-sie-zadluzac-lepiej-zaplacic-pieniedzmi-z-nbp
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.