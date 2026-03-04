Władze unijne mają nowe pomysły na pobudzenie sektorów czystych technologii i chcą, by przy zamówieniach publicznych wybierane były panele słoneczne, wiatraki i auta elektryczne, zawierające głównie europejskie komponenty. Wszystko szczegółowo regulować będą nowe przepisy, które już teraz wzbudzają wiele emocji.
CZYTAJ TAKŻE: Nowy wymóg Komisji Europejskiej: „Wyprodukowano w UE”. Obowiązek ma być ograniczony do trzech sektorów
Chiny wygrywają
Komisja Europejska przyjęła dziś The Industrial Accelerator Act, mający wprowadzić ułatwienia dla unijnych firm i pobudzić te branże, na które przede wszystkim stawia Bruksela w ramach wielkiej transformacji polityki klimatycznej. Bo choć miały być…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/754671-haslo-made-in-eu-uratuje-unijny-przemysl-zyskaja-wybrani