Hasło „Made in EU" uratuje unijny przemysł? Zyskają na nim tylko wybrane kraje, ale nie firmy z naszej części Europy

Władze unijne mają nowe pomysły na pobudzenie sektorów czystych technologii i chcą, by przy zamówieniach publicznych wybierane były panele słoneczne, wiatraki i auta elektryczne, zawierające głównie europejskie komponenty. Wszystko szczegółowo regulować będą nowe przepisy, które już teraz wzbudzają wiele emocji.

Chiny wygrywają

Komisja Europejska przyjęła dziś The Industrial Accelerator Act, mający wprowadzić ułatwienia dla unijnych firm i pobudzić te branże, na które przede wszystkim stawia Bruksela w ramach wielkiej transformacji polityki klimatycznej. Bo choć miały być…

