KE zaproponowała wprowadzenie do zamówień publicznych i innych mechanizmów wsparcia publicznego wymogu „Wyprodukowano w UE” (Made in EU). Zgodnie z nim komponenty zamawianych towarów mają być wytwarzane w UE. Będzie to dotyczyć trzech sektorów: cementowego, samochodowego i technologii zeroemisyjnych.
Uzależnienie od Chin
Regulacje zaproponowane w Akcie Przyspieszenia Przemysłu mają wzmocnić europejski przemysł, który od dawna traci na rzecz globalnych konkurentów. Propozycja Komisji Europejskiej ma też pomóc uniezależnić się Europie, zwłaszcza od Chin, które dominują w sektorach czystych technologii, takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe i baterie. Europa już po pandemii COVID-19 obudziła się i zobaczyła, jak groźne może być uzależnienie łańcuchów produkcyjnych od dominacji Chin.
Bez blokady krajów trzecich, z jednym dużym wyjątkiem
Obok wymogu „Wyprodukowano w UE” Komisja zaproponowała wprowadzenie także wymogu niskoemisyjności, co będzie dotyczyć zwłaszcza stali i aluminium.
Nowe wymogi mają nie blokować krajów trzecich, które pozostają otwarte na unijne rynki. Unijni urzędnicy wskazali Wielką Brytanię, Kanadę i Japonię, których programy finansowania zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych nie nakładają żadnych ograniczeń na możliwość korzystania z komponentów europejskich.
Wykluczono natomiast możliwość udziału Chin, które są zamknięte na UE.
Przyjmując najbardziej ekstremalny scenariusz, nie mamy żadnych zobowiązań wobec Chin, co oznacza, że organy publiczne nie będą akceptować ofert od chińskich operatorów działających w Chinach w tym kontekście -
— powiedział przedstawiciel KE.
sc/PAP
