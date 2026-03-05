Przełom na skalę globalną i cios w dominację Chin! Norwegowie potwierdzają, że odkryli gigantyczne złoże metali ziem rzadkich

Ok. 100 km na południowy wschód od Oslo odkryto jedno z największych na świecie złóż metali ziem rzadkich. Naukowcy z Norweskiego Instytutu Geologicznego (NGU) potwierdzili dziś, że złoże Fensfeltet jest niemal dwukrotnie większe, niż wcześniej zakładano.

Ogromne złoże w regionie Telemark

NGU poinformował, że odkryte dwa lata temu złoże w regionie Telemark zawiera znacznie więcej metali ziem rzadkich, niż początkowo sądzono. Nowe analizy wskazują, że zasoby mogą być o ok. 80 proc. większe, niż pierwotnie zakładano, i wynosić ok. 15,9 mln ton, a nie 8,8 mln ton., jak wcześniej zakładano

Na podstawie danych, którymi dziś dysponujemy, Fensfeltet jest jednym z największych złóż metali ziem rzadkich na świecie

— powiedział cytowany przez telewizję NRK geolog państwowy z NGU Haavard Gautneb.

Metale ziem rzadkich, takie jak neodym, prazeodym, dysproz czy terb, są kluczowe dla produkcji telefonów komórkowych, samochodów elektrycznych i turbin wiatrowych. Rynek tych surowców jest obecnie zdominowany przez Chiny, a europejskie państwa poszukują własnych źródeł dostaw.

