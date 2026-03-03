Rynki światowe notują znaczący wzrost cen ropy i gazy. Wszystko wskazuje na to, ten trend utrzyma się jeszcze przez jakiś czas, bo jest zależny od konfliktu, jakie ma miejsce w Zatoce Perskiej. „Nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce; sytuacja jest stabilna” - zapewnił premier Donald Tusk. Przyznał, że nie można zagwarantować nienaruszalności cen paliw, ale Orlen użyje narzędzi, by ewentualne skoki cen ropy na giełdach nie odbiły się na cenach paliwa w Polsce.
Analitycy wskazują, że dziś najważniejsze pytanie dotyczy tego, jak długo potrwają walki na Bliskim Wschodzie. Sytuacja ta grozi bowiem najpoważniejszym wstrząsem na rynkach gazu i ropy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, która zakłóciła globalny handel energią. Obecnie cena ropy wzrosła do 80 dolarów za baryłkę, ze średniej sprzed eskalacji wynoszącej około 65 dolarów. QatarEnergy wstrzymała produkcję LNG, a Cieśnina Ormuz jest zablokowana. Agencja Bloomberga ocenia, że gospodarka Europy może przetrzymać wojnę w Iranie, jeżeli skończy się w ona w ciągu miesiąca.
Paliwa ma nie zabraknąć, ale może być droższe
Premier Donald Tusk obiecuje, że Polakom nie grożą problemy z zakupem paliwa.
Chcę państwu powiedzieć, że nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce. (…) Wojna nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy ropy naftowej i innych paliw do Polski
— powiedział premier Tusk przed posiedzeniem rządu.
Wytłumaczył, że Orlen nie sprowadza żadnej ilości ropy naftowej z Iranu ani przez Cieśninę Ormuz.
Cała struktura dostaw ropy do Orlenu i do Polski jest całkowicie w tej chwili bezpieczna i nie ma mowy o żadnych, nawet najmniejszych zakłóceniach. (…) Sytuacja jest absolutnie stabilna, nie ma żadnego najmniejszego powodu do niepokoju, jeśli chodzi o dostawy i zapasy
— zapewnił szef rządu.
Tusk zaznaczył, że Orlen użyje narzędzi finansowych, w tym związanych na przykład z marżą, aby ewentualne skoki cen ropy na giełdach światowych nie odbiły się „w sposób masywny” na cenach paliwa w Polsce.
Nie możemy oczywiście zagwarantować nienaruszalności cen w tym czasie
— przyznał premier.
