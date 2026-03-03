Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2026 r. wzrosło o 46,4 mld zł (2,4 proc.) mdm i wyniosło ok. 1 bilion 998,3 mld zł - podał resort finansów w szacunkowych danych. To kolejne alarmujące danze dotyczące polskiego długu, który za rządów koalicji 13 grudnia rośnie w zawrotnym tempie!
Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:
- dług krajowy: ok. 1.595,0 mld zł; dług w walutach obcych: ok. 403,3 mld zł (tj. 20,0 proc. całego długu SP).
Na koniec grudnia zadłużenie wynosiło 1.951.937,7 mln zł.
„Tusk zadłuża Polskę”
Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska zwróciła uwagę, że w 2025 r. zadłużenie naszego kraju wzrosło o 322,6 mld zł.
Ekipa Tuska zadłuża Polskę na potęgę!
— wskazała.
Tusk i Domański pogrążają Polskę w finansowym kryzysie! Czas odsunąć ich od władzy! Już 7 marca poznamy kandydata PiS na szefa rządu, który przedstawi plan naprawczy dla finansów publicznych!
— dodała.
To nie pierwsze ostrzeżenie
Przypominamy, że w lutym Komisja Europejska przedstawiła alarmujący dla Polski raport!
Wynika z niego, że w 2036 roku Polska może mieć zadłużenie na poziomie aż 107 proc. PKB. W ocenie Komisji Europejskiej nasz kraj musi przeprowadzić głębokie reformy, aby nie pójść drogą Grecji, którą dotknął olbrzymki kryzys..
Co więcej, główny ekonomista Grant Thornton oraz ekspert Business Centre Club Marcin Morawiec wskazali, że w najbliższym czasie czeka nas rekordowy wzrost zadłużenia!
KE wóczas wyróżniła 12 krajów UE zagrożonych nadmiarowym długiem. Jeżeli Polska - według twórców raportu - do 2030 roku nie poradzi sobie z nadmiernym przyrostem zadłużenia, to będzie mieć do czynienia z efektem kuli śnieżnej, czyli przyrost odsetek będzie większy, niż wzrost PKB.
PRZYPOMINAMY: Czeka nas los Grecji? Zatrważające prognozy zadłużenia. Może dojść nawet do 107 proc. PKB. „Rząd Tuska prowadzi Polskę do bankructwa”
Adrian Siwek/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/754581-gigantyczne-zadluzenie-skarbu-panstwa-juz-prawie-2-biliony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.