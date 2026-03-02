Saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco wstrzymał prace rafinerii w Ras Tanura po ataku dronów w okolicy tego zakładu; to największa rafineria w Arabii Saudyjskiej - przekazała dziś agencja Reutera. Trwające od soboty ataki USA i Izraela oraz irański odwet wymusiły zamknięcie wielu obiektów naftowych i gazowych w całym regionie Bliskiego Wschodu.
Według Saudyjskiej Agencji Prasowej, w rafinerii miało dojść do wybuchu pożaru na niewielką skalę, spowodowanego odłamkami z dwóch zestrzelonych dronów, które atakowały obiekt. Źródła agencji przekazały, że pożar miał zostać opanowany.
Kluczowy dostawca paliw
Rafineria Ras Tanura jest kluczowym dostawcą paliw transportowych, takich jak olej napędowy, dla odbiorców w Europie. Saudyjski zakład produkuje też benzynę. Dziennie przetwarza 550 tys. baryłek ropy naftowej. W pobliżu tego przedsiębiorstwa znajduje się największy terminal eksportowy Saudi Aramco dla ropy naftowej i produktów naftowych, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.
Dziś rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu. Prewencyjnie zamknięto wiele obiektów naftowych i gazowych na całym Bliskim Wschodzie. W irackim Kurdystanie liczne koncerny wstrzymały wydobycie ze swoich złóż. Podobne środki odporności podjął Izrael, który nakazał firmie Chevron tymczasowe zamknięcie gigantycznego złoża gazu Lewiatan.
Podsumowanie
Saudyjski koncern Saudi Aramco wstrzymał pracę największej w kraju rafinerii w Ras Tanura po ataku dronów i niewielkim pożarze wywołanym odłamkami zestrzelonych maszyn. Zakład, przetwarzający ok. 550 tys. baryłek ropy dziennie i będący kluczowym dostawcą paliw m.in. do Europy, czasowo przerwał działalność w związku z eskalacją konfliktu po atakach USA i Izraela na Iran oraz irańskim odwecie. W całym regionie Bliskiego Wschodu prewencyjnie zamykane są obiekty naftowe i gazowe, w tym złoża w irackim Kurdystanie. Izrael nakazał też firmie Chevron czasowe zamknięcie dużego złoża gazu Lewiatan.
