TYLKO U NAS. Obajtek: "Zabezpieczyliśmy Polskę i cały region". Były prezes Orlenu ocenia też, co stanie się z cenami ropy

Tych kontraktów było zdecydowanie więcej i tak naprawdę zabezpieczyliśmy Polskę i nie tylko Polskę, zabezpieczyliśmy cały region” - mówił w Telewizji wPolsce24 europoseł PiS, były prezes Orlenu Daniel Obajtek, w kontekście ataków na Iran i kwestii dostaw ropy. „Wyobraźcie sobie, ile zrobiliśmy dla bezpieczeństwa Polski. Tak naprawdę dzisiaj chodzę od prokuratury do prokuratury i tłumaczę się” - dodał. Były prezes koncernu ocenił także w programie, jak zmieni się światowa cena ropy.

Obajtek: Zabezpieczyliśmy Polskę i region

Prowadząca program red. Magdalena Ogórek ostro skrytykowała rząd Donalda Tuska oraz obecny zarząd Orlenu, wytykając im hipokryzję! Wskazała, że Orlen w oficjalnych oświadczeniach (w obliczu ataków USA i Izraela na Iran) powołuje się teraz na bezpieczeństwo dostaw gwarantowane przez kontrakt z Saudi Aramco – ten sam, który był wcześniej przedmiotem bezpardonowych ataków ze strony TVN i Koalicji Obywatelskiej.…

