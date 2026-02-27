Coraz więcej państw ma dość podatku od emisji, czyli ETS, i żąda konkretnych zmian. Jak informuje włoski Il Sole 24 Ore, ministrowie z 11 państw członkowskich UE wezwali do gruntownej przebudowy systemu w celu stabilizacji cen, ochrony energochłonnych sektorów przemysłu i wspierania inwestycji w czyste technologie.
Zawiesić system
Przegląd ETS powinien zapewnić m.in. przewidywalność, stabilność rynku i ochronę przed nadmierną zmiennością cen, a także pragmatyczne podejście do bezpłatnego przydziału uprawnień. Wymagania te zostały sformułowane we wspólnym oświadczeniu ministrów przemysłu Austrii, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji i Włoch.
Według mediów, minister tego ostatniego kraju, odpowiedzialny z przemysł Adolfo Urso,…
