Rośnie opór przeciwko unijnemu systemowi emisji. Koszty transformacji są za duże nawet dla największych państw

zdj. ilustracyjne, dym z elektrowni na tle chmur i słońca / autor: Pixabay
zdj. ilustracyjne, dym z elektrowni na tle chmur i słońca / autor: Pixabay

Coraz więcej państw ma  dość podatku od emisji, czyli ETS, i żąda konkretnych zmian. Jak informuje włoski Il Sole 24 Ore, ministrowie z 11 państw członkowskich UE wezwali do gruntownej przebudowy systemu w celu stabilizacji cen, ochrony energochłonnych sektorów przemysłu i wspierania inwestycji w czyste technologie.

Zawiesić system

Przegląd ETS powinien zapewnić m.in. przewidywalność, stabilność rynku i ochronę przed nadmierną zmiennością cen, a także pragmatyczne podejście do bezpłatnego przydziału uprawnień. Wymagania te zostały sformułowane we wspólnym oświadczeniu ministrów przemysłu Austrii, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji i Włoch.

Według mediów, minister tego ostatniego kraju, odpowiedzialny z przemysł Adolfo Urso,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych