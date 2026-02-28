Rząd Friedricha Merza łagodzi przepisy dla właścicieli domów wymieniających swoje systemy grzewcze. Tym samym odchodzi od klimatycznych reguł ustalonych przez poprzedni gabinet. Decyzję niemieckiego rządu z satysfakcją przyjęła Ewa Zajączkowska-Hernik. „Odlotowa polityka klimatyczna przegrywa w starciu z rzeczywistością. (…) Krok po kroku w Europie musi przyjść refleksja i powrócić normalność, a Polska powinna stać na czele wielkiej koalicji zdrowego rozsądku! Z tym rządem nierobów i fanatyków, trzymających się kurczowo dyktatu Komisji Europejskiej, to raczej niemożliwe” - napisała polska eurodeputowana z Konfederacji na X.
Wymuszanie działań na rzecz klimatu doprowadzi do upadku całych gospodarek
Zniesiony zostaje warunek, przyjęty przez rząd Olafa Scholza (SPD), zgodnie z którym w nowym ogrzewaniu musiało być min. 65 proc. udziału energii odnawialnej. W praktyce uniemożliwiało to używanie kotłów do ogrzewania na olej i gaz. W dużej części niemieckich mediów, które dotąd z reguły lansowały politykę proklimatyczną, odwrót rządu od wcześniejszych postanowień wywołał nerwowe reakcje.
Reforma prawa grzewczego jest katastrofalna dla ochrony klimatu. Można się zastanawiać, czy koalicja nie chce tego przyznać, czy też szczerze wierzy w swoje obietnice – co w rzeczywistości jest bardziej niepokojące
— pisze np. „Stuttgarter Zeitung”, cytowany przez dw.com.
Nie wszyscy jednak przyłączają się do takiej ponurej prognozy. Słychać też głosy rozsądku. „Münchner Merkur” przytaczany przez to samo źródło pisze m.in.:
Wymuszanie działań na rzecz klimatu jest skazane na porażkę. W najgorszym przypadku doprowadzi do upadku całych gospodarek. Albo, jak w Niemczech, rządu. Koalicja dwóch głównych partii powinna zatem pozwolić, aby w kwestii prawa grzewczego czarno-czerwony (koalicyjny-red.) pragmatyzm wziął górę nad zieloną ideologią (…).
Zajączkowska-Hernik: Z tym rządem nierobów to niemożliwe
Ewa Zajączkowska-Hernik nie kryje satysfakcji z nowych decyzji za Odrą i ma nadzieję, że to dopiero początek zmian, również w Polsce. By one zaszły, jak zaznacza, musi być tylko spełniony jeden warunek.
Krok po kroku w Europie musi przyjść refleksja i powrócić normalność, a Polska powinna stać na czele wielkiej koalicji zdrowego rozsądku! Z tym rządem nierobów i fanatyków, trzymających się kurczowo dyktatu Komisji Europejskiej, to raczej niemożliwe, ale z nowym prawicowym - po wyborach w 2027 roku - jak najbardziej TAK!
— podkreśla eurodeputowana.
W Niemczech właśnie wydarzyło się coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe - dochodzi do stopniowego zwrotu w polityce klimatycznej. Koalicja rządząca w Niemczech zmienia ustawę grzewczą dotyczącą domów - usuwają wymóg korzystania głównie z energii odnawialnej, piece na gaz i olej opałowy wracają do łask, a przepisy autorstwa Zielonych z 2023 roku, które spotkały się z falą krytyki i były jedną z przyczyn upadku poprzedniego rządu, lądują w koszu.
— wyjaśnia i przytacza wypowiedź przewodniczącego klubu parlamentarnego CDU/CSU, Jensa Spahna:
W ten sposób kotłownia znów stanie się sprawą prywatną. Obywatele odzyskają swobodę decydowania o tym, jak ogrzewają swoje domy
„Ursula von der Leyen i twardy orzech do zgryzienia”
Jak zaznacza Ewa Zajączkowska-Hernik, „taka refleksja i przyznanie się do błędu jest o tyle ważna, że za Niemcami, dyktującymi warunki w UE, mogą pójść kolejne państwa”.
I unijni biurokraci na czele z von der Leyen, będą mieli twardy orzech do zgryzienia. A przecież wszystko to dzieje się zaraz po tym, jak kanclerz Friedrich Merz skrytykował unijny ETS, wtórował mu prezydent Francji Emmanuel Macron, a wcześniej do odrzucenia lub co najmniej rewizji ETS wzywali premier Włoch Giorgia Meloni, premier Węgier Viktor Orban, premier Słowacji Robert Fico i premier Czech Andrej Babis, który rządową uchwałą odrzucił ten pompujący opłaty system.
— przypomina europosłanka Konfederacji.
„Dlatego tę władzę trzeba zmienić…”
Zajączkowska-Hernik zastanawia sie rowniez, „gdzie w tym wszystkim jest rząd Tuska.
Minister klimatu Hennig-Kloska zamiast bronić portfeli polskich obywateli przed nadchodzącym ETS2, to… skrytykowała czeski rząd za odrzucenie tego systemu.
— podkreśla.
Dlatego tę władzę trzeba zmienić i na arenie międzynarodowej wreszcie stanąć w obronie POLAKÓW przed unijną polityką klimatyczną!
— konkluduje europosłanka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/754266-rzad-merza-zmienia-polityke-ws-klimatu-a-co-z-ekipa-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.