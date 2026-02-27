Powraca sprawa zakupu pięćdziesięciu starych niemieckich wagonów przez PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL został zapytany, ile one kosztowały? „Kupiliśmy wagony za półdarmo, bardzo dobre” - zapewnił w rozmowie z RMF FM. Entuzjazm polityka „ludowców” nie udziela się jednak wszystkim…
W ubiegłym roku PKP Intercity zakupiły 50 starych wagonów od niemieckiego Deutsche Bahn. Transakcja stała w sprzeczności z zapowiedziami Donalda Tuska, który zapewniał, że zamierza „repolonizować” polską kolej.
Klimczak zapewnia o dobrym zakupie
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak został zapytany w RMF FM o sprawę zakupu od Niemców. Ile Polska zapłaciła?
Kupiliśmy wagony za półdarmo, bardzo dobre. Jestem politykiem PSL, mi można wierzyć
— powiedział Klimczak.
Minister Klimczak został dopytany: „Czyli nie są muzealne?”
To są wagony w bardzo dobrym stanie
— zapewnił po raz kolejny.
Przedstawiciel „ludowców” postanowił wbić szpilę Prawu i Sprawiedliwości.
To są pociągi, które trzeba przemalować na nasze barwy. To, co ważne dla polityków PiS - mają homologację międzynarodową. Mogą bez problemu dojechać na Węgry. Niech ich tak nie krytykują, ponieważ nie wiadomo kiedy będą mogli z nich korzystać
— dodał.
„Mają ponad 50 lat”
Wypowiedź Klimczaka nie pozostała bez komentarza.
W sumie to nie wiem czy śmiać się, czy płakać słuchając wypowiedzi Ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka
— napisał doradca prezydenta RP Alvin Gajadhur na portalu X, były minister infrastruktury, były główny inspektor transportu drogowego.
Niemieckie wagony kupione przez polskie PKP mają ponad 50 lat i są na skraju śmierci technicznej. Do tego mogą zawierać azbest
— skomentował poseł PiS Mariusz Krystian.
