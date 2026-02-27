WIDEO

Polska kupiła 50 starych niemieckich wagonów. Jaki koszt inwestycji? Klimczak zapewnia: "Jestem politykiem PSL, mi można wierzyć"

Na zdjęciu minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL i wpisy z portalu X (screeny) / autor: PAP/Albert Zawada/X (screeny)
Na zdjęciu minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL i wpisy z portalu X (screeny) / autor: PAP/Albert Zawada/X (screeny)

Powraca sprawa zakupu pięćdziesięciu starych niemieckich wagonów przez PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL został zapytany, ile one kosztowały? „Kupiliśmy wagony za półdarmo, bardzo dobre” - zapewnił w rozmowie z RMF FM. Entuzjazm polityka „ludowców” nie udziela się jednak wszystkim…

W ubiegłym roku PKP Intercity zakupiły 50 starych wagonów od niemieckiego Deutsche Bahn. Transakcja stała w sprzeczności z zapowiedziami Donalda Tuska, który zapewniał, że zamierza „repolonizować” polską kolej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: To jest ta „repolonizacja” Tuska? PKP Intercity kupuje od Deutsche Bahn 50 starych wagonów. Moskal ujawnia bulwersujące szczegóły

Klimczak zapewnia o dobrym zakupie

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak został zapytany w RMF FM o sprawę zakupu od Niemców. Ile Polska zapłaciła?

Kupiliśmy wagony za półdarmo, bardzo dobre. Jestem politykiem PSL, mi można wierzyć

— powiedział Klimczak.

Minister Klimczak został dopytany: „Czyli nie są muzealne?”

To są wagony w bardzo dobrym stanie

— zapewnił po raz kolejny.

Przedstawiciel „ludowców” postanowił wbić szpilę Prawu i Sprawiedliwości.

To są pociągi, które trzeba przemalować na nasze barwy. To, co ważne dla polityków PiS - mają homologację międzynarodową. Mogą bez problemu dojechać na Węgry. Niech ich tak nie krytykują, ponieważ nie wiadomo kiedy będą mogli z nich korzystać

— dodał.

Mają ponad 50 lat”

Wypowiedź Klimczaka nie pozostała bez komentarza.

W sumie to nie wiem czy śmiać się, czy płakać słuchając wypowiedzi Ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka

— napisał doradca prezydenta RP Alvin Gajadhur na portalu X, były minister infrastruktury, były główny inspektor transportu drogowego.

Niemieckie wagony kupione przez polskie PKP mają ponad 50 lat i są na skraju śmierci technicznej. Do tego mogą zawierać azbest

— skomentował poseł PiS Mariusz Krystian.

