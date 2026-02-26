Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde powiedziała, że na ten moment nie obserwuje się jeszcze wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie. Dodała, że instytucja będzie monitorować sytuację.
Podczas wystąpienia przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego Lagarde zauważyła, że zarówno w UE jak i w USA ponoszone są duże wydatki na rozwój AI, co przynosi widoczne rezultaty, m.in. zwiększenie produktywności w strefie euro.
W tej chwili obserwujemy wzrost wydajności
— powiedziała Lagarde komisji PE, podkreślając pozytywny wpływ AI na gospodarkę.
AI a fala zwolnień
Dodała, że zwiększenie automatyzacji pracy związane z zastosowaniem AI nie wywołuje jeszcze fali zwolnień.
Prezeska zapowiedziała, że EBC będzie „niezwykle uważny” w kwestii redukcji zatrudnienia spowodowanych sztuczną inteligencją. Przestrzegła jednak, że trudno przewidzieć długoterminowe skutki rozwoju AI, zwłaszcza jeśli ludzie nie będą w stanie dostosować swoich umiejętności na rynku pracy do nowych technologii.
