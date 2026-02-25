Rada nadzorcza Orlenu powołała na członka zarządu spółki ds. bezpieczeństwa i ryzyka Pawła Wojtunika - poinformował koncern w raporcie giełdowym. Wojtunik w latach 2009-2015 pełnił funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Orlen informuje, że 25 lutego 2026 r. rada nadzorcza powołała do zarządu spółki Pana Pawła Wojtunika na funkcję członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka
— przekazał koncern w bieżącym raporcie giełdowym. W komunikacie zaznaczono, że powołanie Wojtunika nastąpiło „na okres wspólnej kadencji zarządu Orlenu rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 r.”.
Orlen podkreślił, że Wojtunik to „ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym”, który w latach 2009-2015 pełnił funkcję szefa CBA, gdzie „odpowiadał za kierowanie jedną z kluczowych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz nadzór nad strategicznymi postępowaniami o znaczeniu krajowym”.
Pod koniec stycznia tego roku rada nadzorcza Orlenu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członka/członkinię zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka - w konkursie tym można było aplikować do 18 lutego. Oczekiwanymi wymaganiami było m.in. doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa gospodarczego i infrastruktury krytycznej.
