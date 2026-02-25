Eurostat opublikował raport z wyliczeniami inflacji w państwach unijnych. Według tych danych inflacja w Polsce jest wyższa od tej, którą podał GUS. Ceny w Polsce ciągle są powyżej średniej europejskiej.
Dane GUS: 2,2 proc. w styczniu
O prawie napisał portal Business Insider Polska. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w styczniu 2026 r. wyniosła 2,2 proc. O tyle średnio wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych.
Choć wynik oceniano jako relatywnie dobry, to jednak część analityków spodziewała się większego spadku.
Według konsensusu publikowanego w serwisie Macronext wzrost cen miał wynieść 1,9 proc., co byłoby najlepszym wynikiem od siedmiu lat. Wyszło dużo gorzej.
Wyższy odczyt według Eurostatu
Nieco inaczej inflację liczy unijny urząd statystyczny, czyli Eurostat. Wskaźnik HICP (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych) opiera się na innym koszyku zakupowym, co pozwala porównywać dane między krajami UE.
Według tego raportu inflacja w Polsce w styczniu wyniosła 2,5 proc., wobec 2,6 proc. w grudniu 2025 r. Oznacza to spadek miesiąc do miesiąca, ale jednocześnie wyższy poziom niż w danych krajowych.
Polska powyżej średniej unijnej
Według danych Eurostatu tempo wzrostu cen w Polsce nadal pozostaje powyżej średniej dla Unii.
W krajach strefy euro inflacja w styczniu 2026 r. wyniosła 1,7 proc. (spadek z 2 proc. miesiąc wcześniej). Z kolei średnia dla całej UE to 2 proc.
Celem inflacyjnym ustalonym przez Europejski Bank Centralny jest utrzymanie inflacji na poziomie około 2 proc. w średnim okresie. Taki poziom uznawany jest za sprzyjający stabilności cen i zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu.
Gdzie ceny rosną najwolniej?
Według danych Eurostatu najlepsze wyniki pod tym względem notują:
— Francja – 0,4 proc.
— Dania – 0,6 proc.
Rekord w Rumunii
Z kolei najwyższa inflacja w regionie sięga 8,5 proc. Taki wynik zanotowała Rumunia. Powyżej 4 proc. inflacji ma też Słowacja, Chorwacja i Estonia.
Wyższy wskaźnik niż Polska mają również: Litwa, Łotwa, Grecja i Irlandia.
