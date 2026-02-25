Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur miało być symbolem nowoczesnej administracji podatkowej. Zamiast spokojnego domknięcia projektu, pojawiły się jednak komplikacje, które – według medialnych ustaleń – doprowadziły do zmian kadrowych w Ministerstwie Finansów. Jak donosi portal wprost.pl stanowisko straciła Marta Niżałowska-Pactwa, dyrektor generalna w MF. Jednocześnie opozycja cały czas wzywa ministra Andrzeja Domańskiego do wyjaśnień wątpliwości związanych z dostępem do danych przedsiębiorców oraz zakresem ich przetwarzania.
„Sukces” tuż przed dymisją
Krótko przed pojawieniem się informacji o dymisji Marta Niżałowska-Pactwa publicznie podkreślała sukces projektu.
Jedno z największych wyzwań polskiej administracji ostatnich lat zrealizowane. 1 lutego – zgodnie z harmonogramem – został uruchomiony KSeF 2.0. – platforma do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. To krok milowy w procesie cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce
— pisała na LinkedIn, cytowana przez wprost.pl.
To dzięki Waszej pracy cyfrowy obieg dokumentów staje się standardem
— wyrażała podziękowania dla swojego zespołu.
Niedługo później, jak ustalił Wprost, miała pożegnać się ze stanowiskiem dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów.
Kulisy decyzji personalnej
Według informacji Wprost Marta Niżałowska-Pactwa straciła stanowisko „z powodu szeregu komplikacji w prawidłowym wdrożeniu KSeF”
Oficjalnie nie podano szczegółowego zakresu problemów, które miały wpłynąć na decyzję kadrową. Sam projekt KSeF od początku powstawał w bólach, a kolejne terminy wdrożenia były przesuwane z roku na rok.
Długa droga do obowiązkowego KSeF
Krajowy System e-Faktur został uruchomiony 1 stycznia 2022 r. Podatnicy mogli wystawiać w nim faktury ustrukturyzowane, ale nie był to obowiązek.
Pierwotnie pełne wdrożenie systemu planowano na 1 stycznia 2024 r. Przed wskazaną datą było jednak jasne, że termin nie zostanie dotrzymany. Datę przesunięto na 1 lipca 2024 r., a następnie – po kolejnych analizach – ustawą z 10 czerwca 2024 r. wyznaczono nowy termin: 1 lutego 2026 r.
Odrzucony wniosek senatora Bieleckiego:
Mimo wdrożenia systemu wątpliwości związane z KSeF wcale nie przestały być aktualne.
Docierają do mnie bardzo niepokojące informacje w sprawie dostępu do danych i meta danych KseF”
— mówił w zeszłym tygodniu senator Grzegorz Bierecki.
Sprawa jest pilna. Od 1 kwietnia ma do tego systemu wejść milion czterysta tysięcy podmiotów. W tej chwili przy znacznie niższej liczbie podmiotów zobowiązanych, około sześciu tysiącach, występują problemy. Powinniśmy niezwłocznie przystąpić do wysłuchania tej informacji
— zaapelował senator PiS i złożył wniosek w tej sprawie podczas posiedzenia Senatu.
Niestety, senatorowie koalicji rządzącej uznali, że sprawa może jeszcze poczekać, choć już dziś dotyka tysięcy osób. Z 86 parlamentarzystów 26 zagłosowało „za”, 59 „przeciw”, a wstrzymał się 1 senator, dlatego wniosek upadł.
Wzywając Ministerstwo Finansów do wyjaśnień, Bierecki wskazywał na konieczność pełnej jawności i kontroli nad tym, kto ma dostęp do danych oraz w jakim zakresie są one przetwarzane.
Kto i od kiedy musi korzystać z e-faktur?
Obowiązek korzystania z KSeF wprowadzany jest etapowo:
— od 1 lutego 2026 r. – dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł;
— od 1 kwietnia 2026 r. – dla pozostałych przedsiębiorców.
Skala przedsięwzięcia jest znacząca – system ma objąć setki tysięcy podmiotów gospodarczych i całkowicie zmienić sposób obiegu dokumentów księgowych w Polsce.
Oprac.SC/wprost.pl
