Pierwsze odwołanie po wdrożeniu systemu KSeF! Dyrektor generalna w Ministerstwie Finansów ogłosiła sukces i straciła stanowisko

Marta Niżałowska-Pactwa, dyrektor generalna, odpowiadająca za system KSeF w Ministerstwie Finansów, została odwołana ze stanowiska / autor: Ministerstwo Finansów
Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur miało być symbolem nowoczesnej administracji podatkowej. Zamiast spokojnego domknięcia projektu, pojawiły się jednak komplikacje, które – według medialnych ustaleń – doprowadziły do zmian kadrowych w Ministerstwie Finansów. Jak donosi portal wprost.pl stanowisko straciła Marta Niżałowska-Pactwa, dyrektor generalna w MF. Jednocześnie opozycja cały czas wzywa ministra Andrzeja Domańskiego do wyjaśnień wątpliwości związanych z dostępem do danych przedsiębiorców oraz zakresem ich przetwarzania.

Sukces” tuż przed dymisją

Krótko przed pojawieniem się informacji o dymisji Marta Niżałowska-Pactwa publicznie podkreślała sukces projektu.

Jedno z największych wyzwań polskiej administracji ostatnich lat zrealizowane. 1 lutego – zgodnie z harmonogramem – został uruchomiony KSeF 2.0. – platforma do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. To krok milowy w procesie cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce

— pisała na LinkedIn, cytowana przez wprost.pl.

To dzięki Waszej pracy cyfrowy obieg dokumentów staje się standardem

— wyrażała podziękowania dla swojego zespołu.

Niedługo później, jak ustalił Wprost, miała pożegnać się ze stanowiskiem dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów.

Kulisy decyzji personalnej

Według informacji Wprost Marta Niżałowska-Pactwa straciła stanowisko „z powodu szeregu komplikacji w prawidłowym wdrożeniu KSeF”

Oficjalnie nie podano szczegółowego zakresu problemów, które miały wpłynąć na decyzję kadrową. Sam projekt KSeF od początku powstawał w bólach, a kolejne terminy wdrożenia były przesuwane z roku na rok.

Długa droga do obowiązkowego KSeF

Krajowy System e-Faktur został uruchomiony 1 stycznia 2022 r. Podatnicy mogli wystawiać w nim faktury ustrukturyzowane, ale nie był to obowiązek.

Pierwotnie pełne wdrożenie systemu planowano na 1 stycznia 2024 r. Przed wskazaną datą było jednak jasne, że termin nie zostanie dotrzymany. Datę przesunięto na 1 lipca 2024 r., a następnie – po kolejnych analizach – ustawą z 10 czerwca 2024 r. wyznaczono nowy termin: 1 lutego 2026 r.

Odrzucony wniosek senatora Bieleckiego:

Mimo wdrożenia systemu wątpliwości związane z KSeF wcale nie przestały być aktualne.

Docierają do mnie bardzo niepokojące informacje w sprawie dostępu do danych i meta danych KseF”

— mówił w zeszłym tygodniu senator Grzegorz Bierecki.

Sprawa jest pilna. Od 1 kwietnia ma do tego systemu wejść milion czterysta tysięcy podmiotów. W tej chwili przy znacznie niższej liczbie podmiotów zobowiązanych, około sześciu tysiącach, występują problemy. Powinniśmy niezwłocznie przystąpić do wysłuchania tej informacji

— zaapelował senator PiS i złożył wniosek w tej sprawie podczas posiedzenia Senatu.

Niestety, senatorowie koalicji rządzącej uznali, że sprawa może jeszcze poczekać, choć już dziś dotyka tysięcy osób. Z 86 parlamentarzystów 26 zagłosowało „za”, 59 „przeciw”, a wstrzymał się 1 senator, dlatego wniosek upadł.

Wzywając Ministerstwo Finansów do wyjaśnień, Bierecki wskazywał na konieczność pełnej jawności i kontroli nad tym, kto ma dostęp do danych oraz w jakim zakresie są one przetwarzane.

Kto i od kiedy musi korzystać z e-faktur?

Obowiązek korzystania z KSeF wprowadzany jest etapowo:

— od 1 lutego 2026 r. – dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł;

— od 1 kwietnia 2026 r. – dla pozostałych przedsiębiorców.

Skala przedsięwzięcia jest znacząca – system ma objąć setki tysięcy podmiotów gospodarczych i całkowicie zmienić sposób obiegu dokumentów księgowych w Polsce.

