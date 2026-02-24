Mimo sankcji, Rosja zarabia miliardy na eksporcie surowców. Chętnych na jej ropę i gaz nie brakuje

Zdjęcie ilustracyjne, czerwona gwiazda na szczycie kremlowskiej baszty / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne, czerwona gwiazda na szczycie kremlowskiej baszty / autor: Fratria

Wojenny paradoks: pomimo sankcji, Rosja ciągle zarabia na eksporcie surowców – szczególnie ropy i gazu. Klientami są kraje Unii Europejskiej, i to nie tylko najgłośniej krytykowane Węgry i Słowacja, lecz także Francja, Belgia i Hiszpania.

Ropy więcej, ale dochody niższe

Choć od czterech lat Rosja atakuje Ukrainę, a Zachód przez ten czas ogłaszał kolejne pakiety sankcyjne, by ukrócić dochody Kremla, to odniósł tylko częściowy sukces. Okazuje się, że Unia Europejska wprawdzie przestała być głównym nabywcą ropy i gazu, to trafiły one na zupełnie nowe rynki. Kluczowymi odbiorcami zostały Chiny, a także Indie, które dopiero teraz (po porozumieniu handlowym z USA) zgodziły się zmniejszyć import rosyjskiej ropy. Najnowsze dane opublikowane przez fińskich analityków z Centrum Badań nad…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych