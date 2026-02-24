Paweł Wojtunik ma zosać nowym członkiem zarządu Orlenu ds. bezpieczeństwa i ryzyka - do takich informacji dotarł dziennikarz TV Republika Marcin Dobski. W czasie pierwszych rządów Donalda Tuska Wojtunik był szefem Centralnego Biura Śledczego Policji, a potem do 2015 r. szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Tuż po ujawnieniu taśm rozmowy z minister Elżbietą Bieńkowską w restauracji „Sowa & Przyjaciele” Paweł Wojtunik złożył w maju 2015 r. rezygnację z funkcji szefa CBA. W następnym roku został z ramienia UE doradcą premiera Mołdawii ds. antykorupcyjnych. Po dojściu ekipy Donalda Tuska do władzy Paweł Wojtunik został w marcu 2025 r. wiceprezesem zarządu Kredobanku - należącego do PKO BP, banku działającego na Ukrainie.
Konkurs?
Według informacji opublikowanych przez Niezależna.pl objęcie funkcji członka zarządu PPKN Orlen przez Pawła Wojtunika ma być oficjalnie ogłoszone w tym tygodniu.
Według informatora Republiki, który chciał aplikować na stanowisko członka zarządu Orlenu ds. bezpieczeństwa i ryzyka, decyzja o wyborze byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego już zapadła. Poinformowano go, że może aplikować, ale i tak nie wygra konkursu
— czytamy w artykule. Termin składania zgłoszeń miał upłynąć 18 lutego.
Robert Knap/Niezależna.pl
