Ponad 40 tys. elektrycznych SUV-ów marki Volvo trafi do serwisów - poinformowała agencja Reutera. Producent ostrzega przed ryzykiem przegrzewania baterii w wybranych wersjach modelu EX30. W skrajnych sytuacjach wada może doprowadzić do pożaru akumulatora. Koncern, którego marka przez dekady kojarzyła się z bezpieczeństwem, uruchomił największą akcję serwisową w swojej historii, dotyczącą aut elektrycznych.
Które modele obejmuje akcja?
Volvo wycofuje z rynku ponad 40 tys. egzemplarzy modelu:
• Volvo EX30 Single Motor Extended Range
• Volvo EX30 Twin Motor Performance
Chodzi o samochody z roczników 2024–2026. Problem dotyczy modułów wysokiego napięcia w akumulatorach trakcyjnych.
Ryzyko przegrzania i możliwego pożaru
Wada w elektrycznych SUV-ach została wykryta po wewnętrznym dochodzeniu w koncernie.
Nasze dochodzenie wykazało, że w bardzo rzadkich przypadkach pojazdy, których to dotyczy, mogą się przegrzewać, gdy są naładowane do wysokiego poziomu. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do pożaru akumulatora
— poinformowała firma w oświadczeniu.
Choć przypadki mają być incydentalne, potencjalne konsekwencje są poważne, dlatego koncern zdecydował się na szeroką akcję prewencyjną.
Zalecenie dla kierowców: Trzymajcie z dala od budynków
Do czasu usunięcia usterki producent rekomenduje:
• ograniczenie ładowania baterii do maksymalnie 70 proc. pojemności,
• parkowanie pojazdu na zewnątrz, z dala od zabudowań.
Naprawy mają być przeprowadzane bezpłatnie w autoryzowanych serwisach, a właściciele samochodów zostaną poinformowani bezpośrednio o konieczności wizyty w warsztacie.
Największa taka akcja w historii marki
Firma nie ujawniła oficjalnie kosztów operacji. Według szacunków agencji Reuters potencjalna wymiana akumulatorów może kosztować około 195 mln dolarów.
Wcześniej nieujawnione wycofanie dotyczy wymiany akumulatorów wysokiego napięcia w kompaktowym SUV-ie, który jest kluczowym modelem w dążeniu Volvo do konkurowania z tańszymi chińskimi markami. Bezpieczeństwo akumulatorów jest kwestią niezwykle wrażliwą zarówno dla producentów, jak i konsumentów pojazdów elektrycznych
— napisał Reuters, cytowany przez wnp.pl
Kto stoi za produkcją baterii?
Większościowym udziałowcem Volvo Cars jest chiński koncern Geely.
Akumulatory objęte akcją zostały wyprodukowane przez spółkę joint venture wspieraną przez Geely – Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co.
Wpadka Volvo nie jedyna na rynku
Wada akumulatorów na rynku „elektryków” nie trafiła po raz pierwszy.
W 2020 roku ryzyko pożaru zmusiło General Motors do wycofania z rynku 140 tys. modeli Chevrolet Bolt z akumulatorami dostarczonymi przez południowokoreańską firmę LG Electronics. Naprawa kosztowała 2 mld dolarów
— przypomniał Reuters.
CZYTAJ TEŻ: Toyota wyłączyła Niemcom funkcję zdalnego ogrzewania samochodów! Wiemy, z jakiego powodu. Klienci nie mogą liczyć na odszkodowanie
oprac. SC/wnp.pl/Reuters
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/753970-volvo-wycofuje-tysiace-elektrykow-wada-suv-a-grozi-pozarem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.