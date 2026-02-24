Volvo wycofuje dziesiątki tysięcy elektrycznych SUV-ów. Wewnętrzne śledztwo wykazało: wada akumulatorów grozi nawet pożarem

Ponad 40 tys. elektrycznych SUV-ów marki Volvo trafi do serwisów - poinformowała agencja Reutera. Producent ostrzega przed ryzykiem przegrzewania baterii w wybranych wersjach modelu EX30. W skrajnych sytuacjach wada może doprowadzić do pożaru akumulatora. Koncern, którego marka przez dekady kojarzyła się z bezpieczeństwem, uruchomił największą akcję serwisową w swojej historii, dotyczącą aut elektrycznych.

Które modele obejmuje akcja?

Volvo wycofuje z rynku ponad 40 tys. egzemplarzy modelu:

• Volvo EX30 Single Motor Extended Range

• Volvo EX30 Twin Motor Performance

Chodzi o samochody z roczników 2024–2026. Problem dotyczy modułów wysokiego napięcia w akumulatorach trakcyjnych.

Ryzyko przegrzania i możliwego pożaru

Wada w elektrycznych SUV-ach została wykryta po wewnętrznym dochodzeniu w koncernie.

Nasze dochodzenie wykazało, że w bardzo rzadkich przypadkach pojazdy, których to dotyczy, mogą się przegrzewać, gdy są naładowane do wysokiego poziomu. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do pożaru akumulatora

— poinformowała firma w oświadczeniu.

Choć przypadki mają być incydentalne, potencjalne konsekwencje są poważne, dlatego koncern zdecydował się na szeroką akcję prewencyjną.

Zalecenie dla kierowców: Trzymajcie z dala od budynków

Do czasu usunięcia usterki producent rekomenduje:

• ograniczenie ładowania baterii do maksymalnie 70 proc. pojemności,

• parkowanie pojazdu na zewnątrz, z dala od zabudowań.

Naprawy mają być przeprowadzane bezpłatnie w autoryzowanych serwisach, a właściciele samochodów zostaną poinformowani bezpośrednio o konieczności wizyty w warsztacie.

Największa taka akcja w historii marki

Firma nie ujawniła oficjalnie kosztów operacji. Według szacunków agencji Reuters potencjalna wymiana akumulatorów może kosztować około 195 mln dolarów.

Wcześniej nieujawnione wycofanie dotyczy wymiany akumulatorów wysokiego napięcia w kompaktowym SUV-ie, który jest kluczowym modelem w dążeniu Volvo do konkurowania z tańszymi chińskimi markami. Bezpieczeństwo akumulatorów jest kwestią niezwykle wrażliwą zarówno dla producentów, jak i konsumentów pojazdów elektrycznych

— napisał Reuters, cytowany przez wnp.pl

Kto stoi za produkcją baterii?

Większościowym udziałowcem Volvo Cars jest chiński koncern Geely.

Akumulatory objęte akcją zostały wyprodukowane przez spółkę joint venture wspieraną przez Geely – Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co.

Wpadka Volvo nie jedyna na rynku

Wada akumulatorów na rynku „elektryków” nie trafiła po raz pierwszy.

W 2020 roku ryzyko pożaru zmusiło General Motors do wycofania z rynku 140 tys. modeli Chevrolet Bolt z akumulatorami dostarczonymi przez południowokoreańską firmę LG Electronics. Naprawa kosztowała 2 mld dolarów

— przypomniał Reuters.

