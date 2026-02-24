Fatalne wskaźniki na rynku pracy. GUS opublikował dane za styczeń. Stopa bezrobocia wzrosła do 6.0. Choć taki poziom prognozowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to jednak eksperci wskazują z dużym niepokojem na kurczące się zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Zdaniem analityków podobnego spadku nie było od dekad.
Bezrobocie rośnie
Jak donosi Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,0 proc., wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu ponad 934 tys. wobec blisko 888 tys. miesiąc wcześniej.
Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 118,5 tys. wobec 93,6 tys. poprzednio.
Analityków szczególnie niepokoi jednak wzrost zwolnień w sektorze przedsiębiorstw. Tegoroczny spadek okazał się większy, niż zakładano. Eksperci mówią wprost: takiej sytuacji nie było od lat.
KIG: Wskaźniki „bardzo zaskakujące (negatywnie)”
Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w styczniu 2026 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,4 mln etatów. Oznacza to spadek o blisko 10 tys. miejsc pracy względem grudnia.
W analizie przygotowanej przez Krajowa Izba Gospodarcza podkreślono, że obecne dane są:
Dane te są bardzo zaskakujące (negatywnie). Zazwyczaj statystyki stycznia pokazują wzrosty zatrudnienia.
Izba przypomina, że ostatni spadek zatrudnienia w styczniu odnotowano w 2021 roku — w bezpośrednim następstwie pandemicznego 2020 roku.
„Zjawisko niespotykane od dekad”
Co więcej, zdaniem głównego ekonomisty KIG, Piotr Soroczyński, cytowanego przez portal wnp.pl, mamy do czynienia ze zjawiskiem niespotykanym od dekad.
Styczniowy odczyt GUS to zimny prysznic dla rynku - skala spadku zatrudnienia jest zjawiskiem niespotykanym od dekad i sugeruje, że polskie firmy weszły w fazę głębokiej optymalizacji kosztów
— ocenił Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, cytowany przez wnp.pl.
Podsumowanie
Skala stopy rejestrowanego bezrobocia jest zgodna z przewidywaniami rządowymi. Jest to jednak kolejny niepojący sygnał po doniesieniach o znikających 10 tys. etatów w sektorze przedsiębiorstw.
Zwłaszcza że, patrząc na dane rok do roku, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadało nie tylko w styczniu. W grudzień 2025 było ono o 0,7 proc. niższe niż rok wcześniej. Z kolei w listopadzie 2025 r. o 0,8 proc. niższe niż w tym samym okresie 2024 r.
sc/PAP/wnp.pl/GUS
