Główny negocjator Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Zeljana Zovko zapowiedziała w wywiadzie dla agencji Bloomberga, że Parlament Europejski zawiesi proces ratyfikacji porozumienia handlowego z USA w obliczu wyroku tamtejszego Sądu Najwyższego unieważniającego cła nałożone m.in. na UE.
Jak donosi Bloomberg, chęć zawieszenia zatwierdzenia umowy z USA do czasu osiągnięcia większej jasności w sytuacji wyraziła zarówno EPL, jak i inne główne frakcje w Parlamencie Europejskim. Taką samą opinię wygłosił Bernd Lange, szef Komisji Handlu PE, który zwołał nadzwyczajne spotkanie w tej sprawie.
Porozumienie handlowe z USA opierało się na nałożonych przez Trumpa 15-proc. cłach na towary z UE. Cła te zostały zniesione przez wyrok Sądu Najwyższego, choć jeszcze tego samego dnia prezydent podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe, 10-proc. cła globalne na 150 dni, które mają wejść w życie jutro. Wcześniej Trump zapowiedział jednak, że podwyższy stawkę do 15 proc., co stanowi maksymalną.
Nowe cła Trumpa
Ponieważ jednak cła te są naliczane w dodatku do innych istniejących podatków, ich wprowadzenie zwiększy poziom ceł na niektóre towary z UE do ponad 15 proc. przewidzianych przez umowę UE-USA. Według opinii części ekspertów, nowe cła Trumpa również znajdują się na grząskim gruncie prawnym.
Sprawa jest przedmiotem dzisiejszego spotkania ambasadorów państw UE w Brukseli. PE już wcześniej raz zawiesił proces ratyfikacji umowy - w związku z groźbą nałożenia ceł na szereg państw europejskich, które wysłały wojska na Grenlandię. Pierwotnie umowa zawarta w sierpniu ub.r. w szkockim Turnberry między Trumpem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen miała zostać poddana głosowaniu w PE pod koniec stycznia.
Porozumienie zostało zawarte w reakcji na początkowe nałożenie przez Trumpa 30-proc. ceł na towary z UE, które wedle umowy zostały zmniejszone do 15 proc. Umowa zakładała również zlikwidowanie niemal wszystkich ceł unijnych na towary przemysłowe z USA oraz zobowiązanie do zakupów amerykańskiego gazu i ropy naftowej.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Trump zapowiada nałożenie nowych ceł! Krytykuje też Sąd Najwyższy. „Uległ wpływom zagranicznych interesów”
— Trump reaguje na decyzję Sądu Najwyższego ws. taryf. Prezydent nałożył 10-proc. globalne cło! „Ich decyzja była żałosna”
— Stanowcza reakcja Trumpa na decyzję SN. Zapowiada podniesienie globalnych ceł z 10 na 15 proc. „Kraje okradały USA przez dekady!”
PAP/red.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/753915-cla-chaos-i-zawieszenie-czyli-co-dalej-z-umowa-handlowa-ueusa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.