Widmo drogiej ropy. Jeżeli Stany Zjednoczone zaatakują Iran, ceny paliw wystrzelą

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Wojna nerwów na linii Teheran – Waszyngton trwa, ale jeżeli czwartkowe rozmowy nie przyniosą efektu i USA zaatakują Iran, skutki odczuje cała światowa gospodarka. Iran to potentat naftowy, który kontroluje jeden z największych szlaków transportu ropy na świecie.

Tylko na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że sytuacja jest stabilna, bo dziś ropa na światowych giełdach minimalnie tanieje i baryłka wyceniana jest na ponad 71 dolarów. Ale sygnały z rynku i opinie ekspertów, cytowanych przez światowe media, nie pozostawiają złudzeń - fiasko rozmów amerykańsko-irańskich zagraża nie tylko rynkowi naftowemu i będzie miało poważne skutki, szczególnie jeśli USA zaatakują kraj rządzony przez Ajatollahów.

Ropa ciągle rządzi światem?

Choć zaplanowane na czwartek w Genewie rozmowy dotyczą…

