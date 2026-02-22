Komisja Europejska opublikowała bardzo niepokojący raport, według którego w 2036 roku Polska ma mieć zadłużenie na poziomie 107 proc. PKB. KE wskazała, że Polska powinna przeprowadzić natychmiastowe i głębokie reformy, żeby nie pójść drogą Grecji, którą dotknął olbrzymi kryzys. „ALERT! Rząd TUSKA prowadzi Polskę do bankructwa i pod ‘zarząd komisaryczny’ UE” - ostrzegł były wiceprzewodniczący PE Jacek Saryusz-Wolski na portalu X.
Komisja Europejska opublikowała dokument Debt Sustainability Monitor 2025, gdzie przekazano, iż w 2036 roku relacja długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto może wynieść zatrważające 107 proc. KE wskazała, że Polska powinna przeprowadzić natychmiastowe i głębokie reformy, żeby nie pójść drogą Grecji, którą dotknął olbrzymi kryzys.
Główny ekonomista Grant Thornton i ekspert Business Centre Club Marcin Morawiec wskazał, że w najbliższym czasie czeka nas rekordowy wzrost zadłużenia.
W latach 2025–2026 zadłużenie wrośnie o prawie bilion złotych – tempo jest bezprecedensowe. Średnio rośnie o około 940 mln zł dziennie, głównie z powodu wydatków socjalnych i polityki transferowej
— powiedział w rozmowie z portalem Wirtualny Nowy Przemysł.
Okazuje się, że nie tylko Polska znajduje się na fatalnej trajektorii finansowej. KE wyróżniła 12 krajów UE, które są zagrożone nadmiarowym długiem. Jak podali twórcy raportu, jeżeli Polska do 2030 roku nie poradzi sobie z nadmiernym przyrostem zadłużenia, to będzie mieć do czynienia z efektem kuli śnieżnej - przyrost odsetek większy, niż wzrost PKB.
„Rząd TUSKA prowadzi Polskę do bankructwa”
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostrzegają przed katastrofą.
Scenariusz grecki dla Polski realizuje ekipa Tuska. „Szokujące wyliczenia ws. długu Polski. Wiadomo, kiedy przekroczy 100 proc. PKB”
— napisał były wiceprzewodniczący PE Jacek Saryusz-Wolski na portalu X.
ALERT! Rząd TUSKA prowadzi Polskę do bankructwa i pod „zarząd komisaryczny” UE
— dodał.
Przy najnowszej projekcji Komisji Europejskiej - przy kontynuacji tej polityki, w ciągu zaledwie dekady Polska stanie się jednym z najbardziej zadłużonych państw UE. Projekcja wskazuje na przekroczenie przez dług publiczny według metodologii unijnej poziomu 100 proc. PKB w tym czasie. To jakiś dramat w finansach państwa
— skomentował Michał Wójcik.
