Romantyczny wyjazd do Paryża, zdjęcie z małpką na Zanzibarze czy prowadzenie własnego biznesu w trakcie chorobowego – takie przypadki w ubiegłym roku wykrył Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. lubuskim. Efekt? Świadczenia, wycenione na blisko 800 tys. zł, musiały wrócić do kasy ZUS - donosi Polsat News. - Skala nadużyć wciąż jest zauważalna - mówi regionalna rzecznik ZUS Agata Muchowska, cytowana przez portal.
11 tysięcy kontroli
W 2025 roku lubuski oddział ZUS przeprowadził ponad 11 tys. kontroli osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. W 5 tys. przypadków sprawdzano, czy pracownicy wykorzystują L4 zgodnie z zaleceniami lekarza.
Wynik? Co dziesiąta skontrolowana osoba musiała oddać świadczenie. Łączna kwota zwrotów sięgnęła 766 tys. zł.
Na zwolnieniu w Zanzibarze
Jak czytamy w Polsat News, jednym z najbardziej komentowanych przypadków był mężczyzna, który w trakcie L4 wybrał się na wyjazd do Paryża i na bieżąco publikował relacje z podróży. Zasiłek musiał zwrócić.
Podobny los spotkał osobę, która podczas zwolnienia prowadziła działalność identyczną jak jej pracodawca. Inny ubezpieczony stracił świadczenie po tym, jak w sieci pojawiło się jego zdjęcie z egzotycznej podróży na Zanzibar – z małpką na ramieniu.
ZUS przyjmuje „sygnały”
ZUS podkreśla, że nie monitoruje internetu systematycznie. Wrażliwy jest jednak na zgłoszenia.
Rzecznik lubuskiego oddziału ZUS zauważyła, że choć aktywność pracowników w mediach społecznościowych nie jest śledzona na bieżąco, ZUS otrzymuje sygnały o nieprawidłowościach np. poprzez zrzuty ekranu. Wówczas zakład ma obowiązek to sprawdzić i na tej podstawie może zakwestionować wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego
— czytamy w Polsat News.
Czym jest „właściwe” korzystanie z L4?
ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie ma jeden cel – powrót do zdrowia. Nie oznacza to jednak automatycznie obowiązku leżenia w domu.
Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie jest po to, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia i do pracy, i nie można go traktować jako dodatkowego urlopu. Czym innym będzie więc podejmowanie aktywności zaleconej przez lekarza, a czym innym remontowanie mieszkania
— powiedziała rzecznik.
Jak czytamy w portalu, osoba na L4 może przebywać poza miejscem zamieszkania, np. u rodziny czy partnera, jeśli sprzyja to rekonwalescencji. Warunek jest jeden – w ciągu trzech dni od wystawienia zwolnienia trzeba poinformować o tym ZUS i pracodawcę.
CZYTAJ TEŻ Projekt ws. reformy Państwowej Inspekcji Pracy przyjęty. Inspektorzy PIP zyskają ważne prawo. W tle umowy o pracę i B2B
Oprac. sc/Polsat News
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/753719-zus-zada-zwrotu-swiadczen-dla-chorych-ogromne-kwoty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.