ZUS żąda zwrotu świadczeń dla "chorych". Tylko w Lubuskiem pracownicy z L4 musieli oddać prawie 800 tys. złotych

ZUS odbiera pieniądze za źle wykorzystane zwolnienia lekarskie. Skala zwrotów jest znacząca / autor: Fratria
ZUS odbiera pieniądze za źle wykorzystane zwolnienia lekarskie. Skala zwrotów jest znacząca / autor: Fratria

Romantyczny wyjazd do Paryża, zdjęcie z małpką na Zanzibarze czy prowadzenie własnego biznesu w trakcie chorobowego – takie przypadki w ubiegłym roku wykrył Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. lubuskim. Efekt? Świadczenia, wycenione na blisko 800 tys. zł, musiały wrócić do kasy ZUS - donosi Polsat News. - Skala nadużyć wciąż jest zauważalna - mówi regionalna rzecznik ZUS Agata Muchowska, cytowana przez portal.

11 tysięcy kontroli

W 2025 roku lubuski oddział ZUS przeprowadził ponad 11 tys. kontroli osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. W 5 tys. przypadków sprawdzano, czy pracownicy wykorzystują L4 zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wynik? Co dziesiąta skontrolowana osoba musiała oddać świadczenie. Łączna kwota zwrotów sięgnęła 766 tys. zł.

Na zwolnieniu w Zanzibarze

Jak czytamy w Polsat News, jednym z najbardziej komentowanych przypadków był mężczyzna, który w trakcie L4 wybrał się na wyjazd do Paryża i na bieżąco publikował relacje z podróży. Zasiłek musiał zwrócić.

Podobny los spotkał osobę, która podczas zwolnienia prowadziła działalność identyczną jak jej pracodawca. Inny ubezpieczony stracił świadczenie po tym, jak w sieci pojawiło się jego zdjęcie z egzotycznej podróży na Zanzibar – z małpką na ramieniu.

ZUS przyjmuje „sygnały”

ZUS podkreśla, że nie monitoruje internetu systematycznie. Wrażliwy jest jednak na zgłoszenia.

Rzecznik lubuskiego oddziału ZUS zauważyła, że choć aktywność pracowników w mediach społecznościowych nie jest śledzona na bieżąco, ZUS otrzymuje sygnały o nieprawidłowościach np. poprzez zrzuty ekranu. Wówczas zakład ma obowiązek to sprawdzić i na tej podstawie może zakwestionować wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego

— czytamy w Polsat News.

Czym jest „właściwe” korzystanie z L4?

ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie ma jeden cel – powrót do zdrowia. Nie oznacza to jednak automatycznie obowiązku leżenia w domu.

Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie jest po to, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia i do pracy, i nie można go traktować jako dodatkowego urlopu. Czym innym będzie więc podejmowanie aktywności zaleconej przez lekarza, a czym innym remontowanie mieszkania

— powiedziała rzecznik.

Jak czytamy w portalu, osoba na L4 może przebywać poza miejscem zamieszkania, np. u rodziny czy partnera, jeśli sprzyja to rekonwalescencji. Warunek jest jeden – w ciągu trzech dni od wystawienia zwolnienia trzeba poinformować o tym ZUS i pracodawcę.

CZYTAJ TEŻ Projekt ws. reformy Państwowej Inspekcji Pracy przyjęty. Inspektorzy PIP zyskają ważne prawo. W tle umowy o pracę i B2B

Oprac. sc/Polsat News

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych