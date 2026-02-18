Na kolanach przed Brukselą. Rząd likwiduje górnictwo, a „Solidarność” czeka na obiecany program dla branży

autor: Pixabay/OnzeCreativitijd
autor: Pixabay/OnzeCreativitijd

Górnicza „Solidarność” czeka na obiecany przez rząd program dla branży, który ma być gotowy na koniec marca. Jeśli okaże się niesatysfakcjonujący, będzie protestować.

Rząd Donalda Tuska korzysta z okazji, jaką stworzyli poprzednicy, i chce teraz zlikwidować górnictwo i energetykę węglową - tylko w szybszym tempie

— ocenia przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Bogusław Hutek w wywiadzie dla portalu wGospodarce.pl.

Chora ideologia

Plan zamykania kolejnych kopalń, informacje o zwolnieniach w Polskiej Grupie Górniczej powodują, że związkowcy z „Solidarności” domagają się wsparcia dla sektora i osłon dla wszystkich tracących pracę. Bogusław Hutek przyznaje, że górnictwo jest pod ścianą, „bo cała odpowiedzialność i skutki restrukturyzacji i transformacji energetyki spadają na górników”. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych