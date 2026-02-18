Na dzisiejszym posiedzeniu Senat odrzucił wniosek senatora Grzegorza Biereckiego o wezwanie przed izbę wyższą ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Parlamentarzysta PiS chciał, aby Domański odpowiedział na pytania o system KSeF. Senator Bierecki już od dłuższego czasu zwraca uwagę na poważne wątpliwości wobec tego systemu. Choć pytań o jego funkcjonowanie jest mnóstwo, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska nie znalazła czasu, by odpowiedział na nie minister finansów na posiedzeniu izby, o co wnioskował senator Grzegorz Bierecki.
KSeF wystartował 1 lutego, nie tylko powodując problemy z działaniem profilu zaufanego, ale również budząc zaniepokojenie przedsiębiorców - zwłaszcza małych i średnich. Na wątpliwości starał się odpowiedzieć doświadczony parlamentarzysta Grzegorz Bierecki. Senator PiS, wieloletni przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, znany jest z ujmowania się za polskimi przedsiębiorcami. Już na początku lutego wystąpił z inicjatywą wezwania szefa resortu finansów do odpowiedzi przed Senatem.
Jak podkreślił Bierecki, docierają do niego bardzo niepokojące informacje o dostępie do danych i metadanych KSeF, co powinno zostać wyjaśnione w interesie bezpieczeństwa polskich przedsiębiorców.
Niestety, marszałek Senatu Kidawa-Błońska uznała, że podczas obecnego posiedzenia nie znajdzie czasu, by przed izbą wyższą stanął szef resortu finansów i dopiero po kolejnym apelu Biereckiego zdecydowała się przesunąć wysłuchanie członka rządu na kolejne posiedzenie izby.
„Powinniśmy niezwłocznie przystąpić do wysłuchania”
Sprawa jest pilna. Od 1 kwietnia ma do tego systemu wejść milion czterysta tysięcy podmiotów. W tej chwili przy znacznie niższej liczbie podmiotów zobowiązanych, około sześciu tysiącach, występują problemy. Powinniśmy niezwłocznie przystąpić do wysłuchania tej informacji
— zaapelował senator Grzegorz Bierecki podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu, tym samym podtrzymując swój wniosek.
Marszałek Senatu zdecydowała się poddać wniosek pod głosowanie. Niestety, senatorowie koalicji rządzącej uznali, że sprawa może jeszcze poczekać, choć już dziś dotyka tysięcy osób. Z 86 parlamentarzystów 26 zagłosowało „za”, 59 „przeciw”, a wstrzymał się 1 senator, dlatego wniosek upadł.
Senator Bierecki chce pełnej jawności
Senator Bierecki, znany z konsekwentnej obrony interesów przedsiębiorców i zdrowych zasad funkcjonowania państwa, już od miesięcy sygnalizował potrzebę rzetelnej debaty na temat KSeF. Działania te wpisują się w jego szerzej zakrojone działania, które mają chronić polski sektor gospodarczy przed nadmierną ingerencją państwa oraz ryzykami cyfryzacji bez odpowiednich zabezpieczeń. Działania te wpisują się w jego szerzej zakrojone działania, które mają chronić polski sektor gospodarczy przed nadmierną ingerencją państwa oraz ryzykami cyfryzacji bez odpowiednich zabezpieczeń.
Wzywając ministra finansów do wyjaśnień, Bierecki wskazuje na konieczność pełnej jawności i kontroli nad tym, kto ma dostęp do danych oraz w jakim zakresie są one przetwarzane. Wielu przedsiębiorców widzi w jego ruchu oparcie w obronie prywatności działalności gospodarczej oraz zabezpieczenia przed potencjalnym nadużyciem.
Czy minister zdecyduje się rozwiać wciąż narastające wątpliwości? Portalowi wPolsce.tv senator Bierecki powiedział, że sprawy nie odpuści, a od Domańskiego będzie konsekwentnie domagał się wyjaśnień.
