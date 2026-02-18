Niemal 90 tys. zł kosztował metr kwadratowy apartamentu w kamienicy Ordynackiej w Śródmieściu Warszawy; nabywca za penthouse o powierzchni 234 mkw zapłacił 21 mln zł - poinformowała agencja nieruchomości Partners International. To najwyższa cena za metr kwadratowy apartamentu w Polsce.
Tym samym apartament ten pobił rekord ceny za metr kwadratowy. W 2025 roku sprzedano apartament na warszawskiej Woli o powierzchni 600 mkw za rekordową kwotę 30 mln zł, czyli ok. 50 tys. zł za mkw. Rok wcześniej rekord padł w Gdańsku - na Wyspie Spichrzów sprzedano apartament o powierzchni 435 mkw (około 57 tys. zł za mkw) za 24,8 mln zł.
Najdroższy apartament znajduje się w historycznej kamienicy Ordynackiej z początku XX wieku przy ulicy Okólnik 11. Jak podaje agencja nieruchomości, do lokalu przynależy taras na dachu z panoramicznym widokiem na Warszawę i Wisłę.
W budynku przewidziano zaledwie pięć apartamentów, z czego trzy znalazły już swoich nabywców.
Kamienica Ordynacka
Kamienica Ordynacka to neoklasycystyczna kamienica znajdująca się przy ulicy Okólnik 11 i 11A. Ukończona w 1912 r., była jedną z największych i najbardziej eleganckich kamienic warszawskich swojej epoki.
W latach 1911–1912 właścicielka posesji przy ul. Okólnik – księżna Maria Ludwika Czartoryska – sfinansowała budowę bliźniaczych budynków, oznaczonych początkowo numerami 13 i 15, a dziś odpowiednio 11 i 11A.
Kamienica wraz z Biblioteką Ordynacji Krasińskich oraz domem Lubomirskiej pomiędzy Szczyglą a Okólnikiem stanowiły jedną całość.
W czasie II wojny światowej, zwłaszcza powstania warszawskiego, zabudowa przy ulicy Okólnik 11/11A została poważnie uszkodzona. Sama kamienica przetrwała zarówno bombardowanie Warszawy we wrześniu 1939 roku, jak i zniszczenia powstania warszawskiego. Główne zniszczenia polegały na zburzeniu przez bombę lotniczą narożnika południowo-wschodniego spod numeru 11, a następnie spaleniu całego drewnianego poddasza od strony ulicy Okólnik oraz wewnętrznych oficyn.
Po wojnie nie odbudowano zniszczonego narożnika południowo-wschodniego, a także nie odtworzono dachu mansardowego. W 2011 roku rozpoczęła się rewitalizacja kamienicy prowadzona przez nowego właściciela; odbudowano dach mansardowy, co częściowo przywróciło jej oryginalny wygląd, a także odbudowano narożnik kamienicy, a tym samym odtworzono pierzeję ulicy Okólnik.
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/753451-padl-rekord-ceny-za-metr-kwadratowy-sprzedano-apartament
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.