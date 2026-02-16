Amerykański ekonomista, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa Arthur Laffer mocno skrytykował polskie Ministerstwo Finansów rządzone przez ministra Andrzeja Domańskiego. „Wasz minister ma twardy orzech do zgryzienia, bo planujecie dalsze podwyżki” - powiedział w rozmowie z Business Insider Polska.
Artur Laffer jest twórcą „Krzywej Laffera”, czyli wyjaśnienia zależności między wysokością podatków a dochodami państwa. Wynika z niej, że gdy podatki są niskie, to państwo zbiera mało pieniędzy, bo stawki są niskie, ale gdy podatki są za wysokie, to państwo także zbiera mało pieniędzy, bo ludzie: mniej pracują, uciekają w szarą strefę i unikają płacenia podatków.
Domański pokazał, że krzywa działa
W wywiadzie dla „Business Insider Polska” zwrócił uwagę, że to, że krzywa działa, pokazuje sprawa zwiększenia opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce, którego dokonało Ministerstwo Finansów.
Moja krzywa działa. Przykładowo w przypadku opodatkowania wyrobów tytoniowych sprawdza się naprawdę dobrze. I wiem, że w Polsce ostatnio znów się potwierdziła
— wskazał.
Znamy liczby z Polski. Wasz minister finansów jest już poza szczytem mojej krzywej. Rząd podwyższył opodatkowanie produktów nikotynowych, a wpływy do budżetu okazały się znacznie poniżej planu. Jeśli dobrze pamiętam, oczekiwano wpływu sięgającego 37 mld zł, a otrzymano ok. 5 mld zł mniej. Liczono, że stawka podatkowa zwiększy przychody. Nie zwiększyła, wpływy nie wzrosły. Dlaczego? Zapewne tak jak wszędzie na świecie: chodzi o przemyt, przestępczość, trefne produkty. A teraz wasz minister ma twardy orzech do zgryzienia, bo planujecie dalsze podwyżki
— dodał.
Historia zna takie przypadki. Irlandia nałożyła wielkie podatki i wszystko, co się stało, to to, że zaczęli przemycać papierosy, a rząd stracił pieniądze. I więcej ludzi zachorowało, bo zostało zmuszonych, by korzystać z kiepskich, niezdrowych wyrobów. Rząd uwziął się na ludzi, którzy nie mogą zmienić swojego zachowania. Myślą: „idź i zobacz tego ubogiego faceta w rogu. Sprawmy, żeby go naprawdę bolało”. Właśnie to robią
— zaznaczył.
Adrian Siwek/”Business Insider Polska”
