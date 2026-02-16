„Program SAFE na warunkach Komisji Europejskiej to zbyt wysokie koszty finansowe dla Polski i potencjalne duże zyski dla Niemiec” – ocenia profesor Zbigniew Krysiak, prezes i założyciel Instytutu Myśli Szumana.
Miliardy na odsetki
Unijny program SAFE to system finansowania inwestycji w obronność krajów członkowskich Unii o wartości 150 mld euro. Polska – jak zapewniają rządzący - ma być największym beneficjentem i uzyskać 43,7 mld euro w formie pożyczek, które zaciągnie Komisja Europejska.
Program wzbudza wiele kontrowersji, a opozycja ostro się mu sprzeciwia. Termin spłaty przewidziano do 2070 roku, zaś polska armia miałaby na kredyt kupować praktycznie tylko europejskie uzbrojenie.
Obecny rząd przekonuje, że unijny program SAFE to wielka szansa dla sektora obronnego i atrakcyjna…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/753340-safe-koszmarnie-drogi-emisja-naszych-obligacji-bylaby-tansza