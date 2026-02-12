Politycy powoli otwierają oczy, ale nic się nie dzieje. Ceny energii dobijają firmy. KE musi zreformować ETS

Polityka klimatyczna UE / autor: Fratria

Po dwóch latach ostrzeżeń ekspertów i szefów firm w końcu do unijnych przywódców dotarło, że europejski przemysł znalazł się pod ścianą i potrzebuje taniej energii, jeśli ma przetrwać. A Bruksela nie ma innego wyjścia, jak tylko złagodzić kary za CO2 czyli system handlu emisjami (ETS).

System miał pomóc, a szkodzi

Rosną szanse na zmiany w systemie, który obciąża wiele sektorów, np. cementowy, hutniczy, chemiczny. Po wczorajszym apelu o obniżenie cen energii dla przemysłu, jaki do polityków i Komisji skierowali zgromadzeni na Szczycie Przemysłowym w Antwerpii szefowie największych firm i stowarzyszeń branżowych, temat ten będzie zapewne jednym z najważniejszych na dzisiejszym spotkaniu przywódców UE. Co szczególnie istotne, już nie tylko kraje naszej części Europy popierają zmiany…

