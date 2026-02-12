Musimy zrewidować system handlu uprawnieniami do emisji ETS, bo inaczej będziemy spotykać się w kółko - powiedział na naradzie unijnych przywódców premier Czech Andrej Babisz. Według niego 63 proc. zysku z uprawnień trafia do USA i Wielkiej Brytanii. ETS niszczy nasz przemysł - ocenił.
Babisz popiera Macrona
Babisz oświadczył też, że UE powinna mieć jednolity rynek energii. Poparł w ten sposób postulat francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który jako pierwszy zaproponował wspólne regulowanie cen dla przemysłu. Czeski premier spotkał się z Macronem w Pałacu Elizejskim w przeddzień nieformalnego spotkania unijnych liderów na zamku w Alden Biesen w Belgii, które jest poświęcone utrzymaniu konkurencyjności gospodarki UE.
„Uprawnienia ETS niszczą nasz przemysł”
Rozmawialiśmy dwie godziny przy kolacji. Francja do końca ubiegłego roku dotowała energię i jej cena wynosiła 50 euro, a w Czechach płacimy 110 euro. Musimy mieć jednolity rynek energii
— powiedział Babisz w Alden Biesen.
Uprawnienia ETS niszczą nasz przemysł
— zaznaczył.
Dwa lata temu, w 2024 r., odbyła się konferencja branżowa. I co się stało przez dwa lata? Nic. Straciliśmy 10 proc. mocy produkcyjnych przemysłu. Więc tylko słowa, konferencje i żadnych działań
— uznał Babisz.
Jedyne, co musimy zrobić, to zrewidować system uprawnień ETS
— zaznaczył.
W przeciwnym razie będziemy się spotykać w kółko. (…) Możemy mówić o konkurencyjności, rynku wewnętrznym, inwestycjach, pieniądzach. Ale to jedyny sposób, aby natychmiast uratować przemysł - zaznaczył szef czeskiego rządu.
—- dodał
Cena za tonę emisji CO2: 90 zamiast 26,50 euro
Według niego Komisja Europejska zapowiedziała w 2020 r., że cena za tonę emisji CO2 w tym roku będzie kosztować 26,50 euro, a tymczasem wynosi 90. W ocenie Babisza przemysł traci zwłaszcza na „spekulacjach”, za które odpowiedzialne są dopuszczone do handlu podmioty finansowe.
63 proc. zysku z tych uprawnień trafia do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Więc oni zarabiają, a my tracimy
— przekonywał czeski premier.
CZYTAJ TEŻ:
— Drogi prąd? Będzie jeszcze drożej przez ETS2! Szydło: Donald Tusk - czas się zbudzić z zimowego snu. Może tobie jest ciepło, ale Polakom nie
— Fatalna sytuacja! Wraz z wejściem ETS2 zaczniemy płacić więcej za ogrzewanie. Polska będzie liderem podwyżek
Oprac. Sławomir Cedzyński/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/752983-babisz-ets-niszczy-nasz-przemysl-zyskuja-glownie-dwa-panstwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.