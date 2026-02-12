Babisz: System ETS niszczy nasz przemysł! Ponad 60 procent zysku z uprawnień trafia do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Premier Czech Andrej Babisz / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski
Premier Czech Andrej Babisz / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski

Musimy zrewidować system handlu uprawnieniami do emisji ETS, bo inaczej będziemy spotykać się w kółko - powiedział na naradzie unijnych przywódców premier Czech Andrej Babisz. Według niego 63 proc. zysku z uprawnień trafia do USA i Wielkiej Brytanii. ETS niszczy nasz przemysł - ocenił.

Babisz popiera Macrona

Babisz oświadczył też, że UE powinna mieć jednolity rynek energii. Poparł w ten sposób postulat francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który jako pierwszy zaproponował wspólne regulowanie cen dla przemysłu. Czeski premier spotkał się z Macronem w Pałacu Elizejskim w przeddzień nieformalnego spotkania unijnych liderów na zamku w Alden Biesen w Belgii, które jest poświęcone utrzymaniu konkurencyjności gospodarki UE.

Uprawnienia ETS niszczą nasz przemysł”

Rozmawialiśmy dwie godziny przy kolacji. Francja do końca ubiegłego roku dotowała energię i jej cena wynosiła 50 euro, a w Czechach płacimy 110 euro. Musimy mieć jednolity rynek energii

— powiedział Babisz w Alden Biesen.

Uprawnienia ETS niszczą nasz przemysł

— zaznaczył.

Dwa lata temu, w 2024 r., odbyła się konferencja branżowa. I co się stało przez dwa lata? Nic. Straciliśmy 10 proc. mocy produkcyjnych przemysłu. Więc tylko słowa, konferencje i żadnych działań

— uznał Babisz.

Jedyne, co musimy zrobić, to zrewidować system uprawnień ETS

— zaznaczył.

W przeciwnym razie będziemy się spotykać w kółko. (…) Możemy mówić o konkurencyjności, rynku wewnętrznym, inwestycjach, pieniądzach. Ale to jedyny sposób, aby natychmiast uratować przemysł - zaznaczył szef czeskiego rządu.

—- dodał

Cena za tonę emisji CO2: 90 zamiast 26,50 euro

Według niego Komisja Europejska zapowiedziała w 2020 r., że cena za tonę emisji CO2 w tym roku będzie kosztować 26,50 euro, a tymczasem wynosi 90. W ocenie Babisza przemysł traci zwłaszcza na „spekulacjach”, za które odpowiedzialne są dopuszczone do handlu podmioty finansowe.

63 proc. zysku z tych uprawnień trafia do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Więc oni zarabiają, a my tracimy

— przekonywał czeski premier.

Oprac. Sławomir Cedzyński/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

