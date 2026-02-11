Pojawia się coraz więcej apeli o ratunek dla unijnego przemysłu, który zmaga się z wysokimi kosztami energii, spowodowanymi w dużej mierze zieloną polityką Brukseli. Czy Komisja Europejska ich wysłucha, czy raczej będzie trzymać się idei ratowania płonącej planety?
Na zaplanowanym na jutro nieformalnym szczycie przywódców Unii głównym tematem będzie konkurencyjność europejskiego przemysłu, którego znacząca część zmaga się z wielkimi problemami. Ogłaszane przez kolejne wielkie firmy programy restrukturyzacji powodują przede wszystkim redukcję kosztów, w tym zwolnienia tysięcy ludzi.
Uderzenie w przemysł
Choć władze unijne zdają sobie sprawę z faktu, iż do utraty konkurencyjności rodzimego przemysłu przyczyniają się wysokie ceny energii, podnoszące koszty produkcji, to jednak dotychczas…
