Bardziej ekologiczny oznacza stawanie się bardziej biednym. Bruksela głucha na apele o zachowanie rozsądku

Manifestacja przeciwko unijnej polityce Zielonego Ładu / autor: Fratria
Manifestacja przeciwko unijnej polityce Zielonego Ładu / autor: Fratria

Pojawia się coraz więcej apeli o ratunek dla unijnego przemysłu, który zmaga się z wysokimi kosztami energii, spowodowanymi w dużej mierze zieloną polityką Brukseli. Czy Komisja Europejska ich wysłucha, czy raczej będzie trzymać się idei ratowania płonącej planety?

Na zaplanowanym na jutro nieformalnym szczycie przywódców Unii głównym tematem będzie konkurencyjność europejskiego przemysłu, którego znacząca część zmaga się z wielkimi problemami. Ogłaszane przez kolejne wielkie firmy programy restrukturyzacji powodują przede wszystkim redukcję kosztów, w tym zwolnienia tysięcy ludzi.

Uderzenie w przemysł

Choć władze unijne zdają sobie sprawę z faktu, iż do utraty konkurencyjności rodzimego przemysłu przyczyniają się wysokie ceny energii, podnoszące koszty produkcji, to jednak dotychczas…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych