Tylu cudzoziemców pracuje w Polsce. To wzrost o 5,6 proc. rdr. Ukraińcy dominują na rynku. Najnowsze statystyki GUS

Zdjęcie ilustracyjne; Taxi / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Taxi / autor: Fratria

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 1.103,1 tys. osób, o 5,6 proc. więcej rdr - podał GUS. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba spadła o 0,3 proc.

Na koniec sierpnia 2025 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,7 proc.

Z danych GUS wynika, że wśród cudzoziemców wykonujących pracę 424,7 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 4,0 proc. więcej niż w sierpniu 2024 r. oraz 0,8 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Najliczniejszą grupą są Ukraińcy

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 sierpnia 2025 r. było ich 739,4 tys., tj. o 5,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 0,2 proc. mniej niż w lipcu 2025 r.

Obywatele Ukrainy stanowili 67,0 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem sierpnia 2024 r. o 0,2 pkt. proc. i był taki sam jak w lipcu 2025 r.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych