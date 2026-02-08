Walcownia „Andrzej”, zatrudniająca pół tysiąca osób, była największym zakładem w gminie Zawadzkie. Pod koniec stycznia zarząd spółki zarządzającej walcownią znalazł kupca, a sfinalizowanie umowy ma nastąpić do końca marca. Nabywcą ma być spółka z Kielc, która – jak podaje nieoficjalnie portal NTO – zapłaci ponad 40 mln, po czym… zrówna hale z ziemią.
Początkiem końca walcowni „Andrzej” – największego pracodawcy i płatnikiem podatku w Zawadzkiem – była wiosna 2024 r., kiedy to spółka Alchemia należąca do Grupy Kapitałowej Boryszew podjęła decyzję o likwidacji zakładu, który dawniej zatrudniał nawet 4-5 tys. osób. Los walcowni został przypieczętowany w styczniu tego roku. Wtedy Alchemia znalazła kupca. Jego zadaniem będzie wyburzenie hal.
Zakład powstał jeszcze w XIX wieku
Korzenie największego zakładu gminy „Zawadzkie” sięgają lat 30. XIX wieku. Praca w walcowni była przez dekady źródłem utrzymania setek okolicznych rodzin. Decyzja o likwidacji zapadła w połowie 2024 r., a zarząd zależnej od Boryszew S.A. spółki Alchemia wskazywał, że przyczyną były „przestarzała technologia produkcyjna i wysokie koszty utrzymania działalności”.
Jeszcze w maju 2024 r. pracownicy „Andrzeja” przyznawali, że nie spodziewali się wcześniej, iż sprawy przybiorą tak dramatyczny obrót.
Dla nas to był szok. Do tej pory nikt nie mówił o zamykaniu zakładu, ewentualnie restrukturyzacji i zwolnieniu 50-100 osób. Ale cała załoga?
— mówiła portalowi Money.pl pani Elżbieta Derda, która w walcowni przepracowała 10 lat.
Choć pracownicy stanowczo protestowali, firma i tak przeprowadziła zwolnienia grupowe. Na bruku wylądowało ok. 430 osób, a następnie majątek został wystawiony na sprzedaż. Nieczynnym zakładem opiekowało się kilkunastu ostatnich pracowników. Na portalu nto.pl czytamy, że jeszcze w 2025 r. zdemontowane i sprzedane zostały kluczowe mazyny.
Koniec walcowni
20 stycznia Alchemia poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do oddziału Walcowni Rur „Andrzej”. Kupiec zaoferował ok. 41,4 mln zł netto.
Nabywcą terenu ma być spółka z Kielc, która zajmuje się rekultywacją terenów po zamkniętych fabrykach. Plan jest prosty: po sfinalizowaniu umowy nowy właściciel rozpocznie wyburzanie hal produkcyjnych
— informuje Nowa Trybuna Opolska.
Finalizacja umowy ma nastąpić do 31 marca 2026 r.
Likwidacja hal to ogromny cios dla budżetu gminy. Już po wyburzeniu i wyczyszczeniu tereny, działki mają ponownie trafić na rynek jako grunty inwestycyjne. Rzecz w tym, że budowa nowego zakładu zajmie wiele lat.
Zawadzkie to jedna z najbiedniejszych gmin
Gmina Zawadzkie już w 2019 r. była - według danych GUS - najbiedniejszą w kraju. Likwidacja zakładu spowodowała wzrost bezrobocia.
W grudniu 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich zarejestrowanych było 168 mieszkańców gm. Zawadzkie. Rok później, już po upadku „Andrzeja”, liczba ta skoczyła do 277 (wzrost o ok. 65 proc.)
— czytamy na portalu Money.pl.
Z 250 byłych pracowników zakładu, którzy zgłosili się po upadku walcowni w 2024 r. do PUP, dziś w rejestrze pozostało 20 osób. Zwolnionym z „Andrzeja”, zwłaszcza fachowcom, łatwiej było znaleźć pracę w 2024 r., niż byłoby to obecnie - przekonuje Ryszard KUS, dyrektor PUP. Jak tłumaczy, 50 osób przeszło na świadczenia przedemerytalne, a wielu byłych pracowników znalazło nowe zatrudnienie dzięki targom pracy, zorganizowanym wówczas specjalnie dla osób zwolnionych z „Andrzeja”.
To jednak już kolejna spółka, która upadła w przeciągu ostatnich 2 lat. „Rzeczpospolita” informowała w styczniu, że w 2025 r. bankructwa firm osiągnęły najwyższy poziom od lat, a będzie jeszcze gorzej.
Podsumowanie
Walcownia „Andrzej” w Zawadzkiem, największy zakład w gminie, została zamknięta w 2024 r. z powodu „wysokich kosztów i przestarzałej technologii”. Zwolniono ok. 430 pracowników. w styczniu tego roku podpisano umowę z firmą z Kielc, która ma zostać sfinalizowana do końca marca 2026 r. Kupiec, który zaoferował ponad 40 mln zł, planuje wyburzyć hale. Likwidacja zakładu mocno uderzyła w budżet gminy i zwiększyła lokalne bezrobocie.
