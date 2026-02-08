Tak źle nie było od czasów wielkiego kryzysu z 2008 roku. W zeszłym roku do Urzędów Pracy wpłynęło prawie 100 tys. wniosków dotyczących zwolnienia lub renegocjacji umów. To oznacza trzykrotny wzrost względem roku 2024.
Ubiegły rok okazał się najgorszym od wielkiego kryzysu w latach 2008-2009 pod względem zwolnień pracowników. Do urzędów pracy w całej Polsce zgłoszonych zostało 96,7 zamiarów likwidacji etatów. To o 3 razy więcej, niż w roku 2024.
Zdecydowana większość wniosków dotyczyła Poczty Polskiej - zgłosiła aż 51 tys. wypowiedzeń zmieniających - nie zawsze kończy się zakończeniem współpracy z pracownikiem, często polega na renegocjacji płac.
Mimo to, w sektorze przedsiębiorstw zgłoszonych zostało prawie 46 tys. wniosków, co oznacza redukcję około 200 etatów dziennie.
Motoryzacja w Polsce upada
W epicentrum zawirowań znalazł się sektor motoryzacji. Polska przez lata była w czołówce państw, które dostarczały podzespoły, byliśmy także montownią Europy. To się zmienia przez rosnące koszty energii i pójście w stronę elektromobilności. Sztandarowym przykładem jest fabryka Stellantis w Tychach (wcześniej Fiat), która ogłosiła na początku tego roku likwidację III zmiany produkcyjnej. Program dobrowolnych zwolnień ma objąć nawet 320 pracowników. Łącznie zagrożonych utratą pracy jest aż 740 osób.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Systemowy kryzys” w europejskiej motoryzacji. Liczba miejsc pracy stopniała w ciągu 2 lat o ponad 100 tys. Jaka jest sytuacja w Polsce?
Równie nieciekawie jest w firmie Lear Corporation w Pikutowie pod Włocławkiem - zakład produkuje maty grzewcze do foteli samochodowych. Postanowiono o przeniesieniu całej produkcji do Tunezji, w wyniku czego pracę straci około 960 osób.
Usługi i IT z redukcją
Również w sektorze usługowym i IT sytuacja ulega zmianie na gorsze. Przez kilkanaście ostatnich lat można tam było znaleźć stabilne i dobrze płatne zatrudnienie. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że globalne korporacje zdecydowały o redukcji części pracowników.
Najbardziej widocznym z przykładów jeśli chodzi o branżę technologiczną, jest Amazon. Gigant ogłosił na początku roku, że likwiduje 16 tys. etatów na całym świecie - w działach korporacyjnych.
Dziennikarze tracą pracę
Zwolnienia nie ominęły również pracowników mediów w Polsce. Grupa Agora, która wydaje „Gazetę Wyborczą” oraz posiada portal Gazeta.pl, postanowiła przeprowadzić zwolnienia grupowe - łącznie do 166 osób. Z pracą pożegnało się także kilkadziesiąt osób z Grupy ZPR Media.
CZYTAJ TAKŻE: Grupa Agora zapowiedziała restrukturyzację. W „Gazecie Wyborczej” czy Gazeta.pl szykują się masowe zwolnienia
Kraków liderem wśród zwolnień
Miastem, gdzie najwięcej osób straci pracę jest Kraków. Na redukcję zdecydowały się takie korporacje jak: HSBC, Heineken, Shell czy Fujitsu Technology Solutions.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kraków zmaga się z problemem bezrobocia wśród osób do 30. roku życia. „To o prawie 40 proc. więcej niż rok wcześniej”
xyz/money.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/752608-powtorka-z-wielkiego-kryzysu-2008-polacy-zagrozeni-utrata-pracy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.