W 2025 r. polskie firmy za granicą zrealizowały przejęcia za ponad 1 mld dol., a rok wcześniej za 573 mln dol. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Dodał, że skala inwestycji była wyższa, ponieważ nie ujawniono wartości wszystkich transakcji.
Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zastrzegł, że dostępne dane nie są pełne, a 30 na 45 projektów nie miało ujawnionej wartości transakcji.
Rzeczywista skala inwestycji była na pewno wyższa
— podkreślił Instytut.
Największe przejęcia
Wśród największych przejęć w 2025 r. PIE wymienił transakcje Benefit Systems (przejęcie tureckiej Mars Spor Kulübü), Wirtualnej Polski (Invia Group), Trans Polonia (Nijman/Zeetank) oraz Enea Nowa Energia (zakup farm wiatrowych od duńskiej European Energy). W ocenie instytut transakcje te potwierdzają, że polskie firmy w minionym roku odważniej wchodziły na rynki zagraniczne.
Przedsiębiorstwa przeprowadziły w ub.r. 45 zagranicznych akwizycji, z czego 34 w Europie.
Najwięcej polskich przejęć odnotowano w Niemczech (9 transakcji), USA (6) oraz w Czechach i Rumunii (po 3).
Taka struktura geograficzna potwierdza silną koncentrację ekspansji kapitałowej polskich firm w Europie. Na dojrzałych rynkach europejskich przejęcia są sposobem na uzyskanie natychmiastowego dostępu do kluczowych zasobów – bazy klientów, kanałów sprzedaży, know-how czy kompetencji i zaplecza organizacyjnego
— wskazali.
Projekty typu greenfield
Eksperci zwrócili też uwagę na tzw. projekty typu greenfield, czyli inwestycje realizowane od podstaw. Polskie podmioty w ubiegłym roku ogłosiły 48 tego typu projektów o łącznej wartości 5,56 mld dol., co - „jeśli projekty te się zmaterializują – będzie najwyższym wynikiem w historii”.
Kluczowy wpływ na ten rezultat miał megaprojekt firmy Hynfra o wartości 4 mld USD, obejmujący budowę hubu zielonego wodoru i amoniaku w Indiach, w stanie Andhra Pradesh. Po jego uwzględnieniu około 90 proc. wartości wszystkich polskich inwestycji typu greenfield za granicą przypada na sektor odnawialnych źródeł energii
— zauważył Instytut. Dodał, że po jego wyłączeniu udział projektów OZE spada do ok. 50 proc. Niemal 90 proc. takich inwestycji lokowano w Europie.
Projekty typu greenfield charakteryzują się dłuższym okresem rozruchu, opóźnionym strumieniem przychodów oraz wysokim ryzykiem operacyjnym, co sprawia, że dla wielu polskich firm są one trudniejsze do sfinansowania i mniej atrakcyjne niż przejęcia
— podkreślił Instytut.
Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.
Adam Stankiewicz/PAP
