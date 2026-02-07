Kryzys w europejskiej branży chemicznej! Zagrożone tysiące miejsc pracy. Prezesi firm alarmują. "Gramy w inną grę niż reszta świata"

Przedstawiciele branży chemicznej alarmują o coraz gorszej kondycji tego sektora w Europie. Wszystko przez nadmierne regulacje i Zielony Ład, co czyni produkty europejskie niekonkurencyjne wobec tych wytwarzanych w Azji, m.in. w Chinach.

Na problemy sektora chemicznego w Europie zwracają uwagą zarówno przedstawiciele państwowych Azotów, prywatnego Qemetica (dawniej Ciech), jak i niemieckiego przedsiębiorstwa BASF, działającego także w Polsce.

Warto zaznaczyć, iż sektor chemiczny odpowiada za ok. 7 proc. całego przemysłu w UE. Generuje on ponad milion miejsc pracy, a pośrednio 3-5 razy więcej.

Kurczenie się europejskiej branży chemicznej

Katarzyna Byczkowska, prezes BASF Polska, wyliczyła, iż w latach 2023-2024 europejskich przemysł chemicznych skurczył się o aż 14 proc. Jednak w tym samym czasie produkcja rosła m.in. w Chinach i w USA.

Problemem w Europie są m.in. koszty, jakie firmy muszą ponosić na zakup certyfikatów w ramach systemu ETS.

Potrzebujemy, żeby ktoś przestał zaciskać nam gardło jeszcze bardziej 

— podkreśliła Byczkowska.

W Europie wydajemy już dwa razy więcej pieniędzy na dostosowanie do regulacji niż na badania i rozwój

— zauważyła.

Zaczynamy przegrywać”

My w Europie gramy w inną grę niż reszta świata, ale na tym samym boisku. Zaczynamy przegrywać 

— zauważył z kolei Kamil Majczak, prezes Qemetiki w czasie organizowanej przez Siemens debaty z innymi przedstawicielami sektora chemicznego. 

Nie możemy oczekiwać, że kraje rozwijające się nagle zrobią wszystko zielone, trzy razy droższe, bo tak uważamy za słuszne

— dodał.

