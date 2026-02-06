Pora pozbyć się złudzeń, że Komisja Europejska odpuści albo opóźni wprowadzenie nowego podatku węglowego, który wywinduje – nie tylko w Polsce – rachunki za ogrzewanie i ceny paliwa do samochodów. By zachęcić kraje Unii do wdrożenia daniny od emisji, Europejski Bank Inwestycyjny oferuje im 3 mld euro.
Pieniądze dla prymusów
Podatek ma wejść w życie od 1 stycznia 2028 roku, a Komisja Europejska postanowiła zadbać o zachęty finansowe dla najbardziej opornych. Wczoraj oficjalnie na swojej stronie internetowej poinformowała o „uwolnieniu 3 miliardów euro na inwestycje w dekarbonizację budynków i transportu drogowego” przez EBI. Konkretnie chodzi o „mechanizm finansowania wstępnego ETS2” i będą z niego mogły korzystać te państwa, które szybko wdrożą przepisy związane z podatkiem.
Sprawa…
