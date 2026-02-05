„Wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały, a nasz kraj pozostaje liderem dezinflacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” - ocenił prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jego zdaniem inflacja w całym 2026 r. będzie w celu NBP. „Obniżka stóp procentowych w marcu jest możliwa” - zaznaczył.
Inflacja
Podczas konferencji prasowej prezes Glapiński podkreślił, że inflacja w Polsce jest najniższa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Można więc powiedzieć, że jesteśmy liderem dezinflacji
— podkreślił.
Jak dodał, według ostatnich danych, tj. za grudzień 2025 r., żaden kraj regionu, który przyjął euro, nie miał niższej inflacji niż Polska. Zauważył, że jednocześnie mamy najwyższy wzrost gospodarczy w regionie.
Dzisiaj wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały, co było naszym celem. (…) Jeśli chodzi o najbliższe miesiące, to według aktualnych prognoz w pierwszym kwartale inflacja może się obniżyć, chociaż zawsze będą na nią wpływały różnokierunkowe czynniki
— podkreślił Glapiński. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy.
Wśród czynników dezinflacyjnych prezes banku centralnego wymienił obniżenie taryf na energię elektryczną oraz niższe ceny surowców rolnych, co wpływa na ceny żywności. Jak dodał, NBP impuls dezinflacyjny widzi także w słabnącej dynamice cen usług, przez co niższa jest także inflacja bazowa.
Z drugiej strony ostatnie dane z gospodarki były relatywnie korzystne. Według wstępnych danych GUS w zeszłym roku dynamika PKB wyniosła 3,6 proc., a więc była zbliżona do naszej listopadowej projekcji. Ponadto dane o sprzedaży detalicznej i produkcji w grudniu były lepsze niż w poprzednim miesiącu
— zauważył Glapiński.
Dynamika płac
Szef NBP zwrócił uwagę, że choć dynamika płac w gospodarce systematycznie hamuje, to w grudniu odnotowano drugi z rzędu jej wzrost w przedsiębiorstwach.
Być może wynikało to z oddziaływania czynników jednorazowych, ale dopiero dane za kolejne miesiące pokażą, czy dynamika płac powróci na trajektorię spadkową, czego sobie życzymy
— dodał.
Zakładamy, że w całym roku inflacja będzie mniej więcej zgodna z celem NBP. Może się jeszcze trochę obniżyć, ale będzie bliska 2,5 proc.
— podsumował Glapiński.
Stopy procentowe
4 lutego RPP nie zmieniła stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, pozostawiając stopę referencyjną na poziomie 4 proc. W ubiegłym roku Rada dokonała sześciu obniżek stóp procentowych łącznie o 175 punktów bazowych.
Zdaniem prezesa NBP obniżka stóp procentowych w marcu jest możliwa, jednak - jak podkreślił - jest to jedynie jego opinia, a nie całej Rady Polityki Pieniężnej. Dodał, że w dłuższym okresie obniżka stóp procentowych do 3,5 proc. jest możliwa, jeśli nie zmienią się dane z gospodarki.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński pytany był na konferencji prasowej, czy marzec będzie dobrym momentem na obniżkę stóp procentowych.
Jeśli nie nastąpią żadne niespodziewane wydarzenia zewnętrzne, (…) moim zdaniem tak
— powiedział Glapiński.
Zastrzegł, że to jest jedynie jego opinia, a nie całej Rady Polityki Pieniężnej.
Głosuje 10 osób, mój głos jest jednym z 10
— dodał.
Glapiński podkreślił też, że RPP działa stosownie do napływających danych, a „w tej chwili wszystko wygląda spokojnie i dobrze”.
Prezes NBP został też zapytany o to, czy widzi możliwość, aby stopy spadły do 3,5 proc.
Do końca roku będziemy blisko celu inflacyjnego, jak pani pytała, czy to umożliwi obniżkę do 3,5 proc.; no to merytorycznie tak (…), ale to nie znaczy, że Rada tę decyzję podejmie (…) ale to 3,5 jest możliwe
— wskazał Glapiński.
Ocenił, że wyzwaniem dla inflacji w Polsce są koszty energii.
Energia w Polsce jest za droga. Nasza konkurencyjność nie może być oparta na energii kilkukrotnie droższej niż w innych krajach, z którymi konkurujemy
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Decyzja zapadła. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Narodowy Bank Polski wydał komunikat
— Niemcy źli na prof. Glapińskiego i NBP za zwiększanie polskich rezerw złota. „FAZ”: Tak warszawski bank centralny podnosi cenę złota
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/752429-glapinski-powrot-inflacji-do-celu-w-polsce-jest-trwaly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.