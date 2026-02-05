Unijna gra pozorów. Bruksela zastosuje wybieg, by uzyskać zgodę europarlamentu na Mercosur

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Szefowa Komisji Europejskiej i kanclerz Niemiec zdecydowali wprawdzie, że nawet bez ratyfikacji kontrowersyjna umowa handlowa z Ameryką Południową i tak będzie tymczasowo stosowana, to jednak uznali, że zapytają formalnie o zgodę eurodeputowanych.

Precedens jak przy Breksicie

Oskarżenia o łamanie zasad demokracji unijnej po tym, jak Ursula von der Leyen i Friedrich Merz ogłosili, że porozumienie z Mercosurem może wejść w życie, mimo że europarlament skierował je do Trybunału Sprawiedliwości, odniosły tylko minimalny skutek. Teraz jednak uznali, że europosłowie mogliby wypowiedzieć się w kwestii tymczasowego stosowania umowy.

Według portalu Euractive, który powołuje się na Bernda Lange, przewodniczącego komisji handlu w PE, może zostać zastosowane tzw. precedensowe rozwiązanie takie,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych