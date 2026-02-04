Błędy rządu Tuska kosztują Polskę 8 miliardów złotych rocznie! Morawiecki ujawnia błędy fiskalne i patologie związane z faworyzacją podmiotów

Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR nie zostawił suchej nitki na rządzie Donalda Tuska, zwracając uwagę na błędy fiskalne, które kosztują budżet państwa 8 miliardów złotych rocznie. W trakcie konferencji „Szara strefa 2026: trendy i przeciwdziałanie” organizowanej przez Polska Wielki Projekt zauważył, że obecne władze jednostronnie zerwały wypracowane wcześniej skutecznie działające porozumienia z biznesem.

Dobrym przykładem jest branża tytoniowa, o której często dyskutuję z przedsiębiorcami. Nie chcę tutaj wytykać konkretnych firm, ale widzę wyraźnie, że państwo traktuje różne części tego rynku w nierówny sposób

— wskazał, zwracając uwagę na to, że obecny rząd faworyzuje wybrane podmioty i segmenty na tym rynku.

Za naszych rządów wypracowaliśmy mapę drogową podwyżek akcyzy zaakceptowaną przez sektor

— zaznaczył.

Zauważył, że rząd Tuska jednostronnie złamał to porozumienie.

Konsekwencje

Były premier przestrzegł przed dramatycznymi skutkami tego ruchu, ponieważ z wyliczeń wynika, że zerwanie mapy akcyzowej oznacza ubytek wpływów na poziomie co najmniej 0,2% PKB.

To gigantyczna kwota wielkości około 8 miliardów złotych

— podkreślił.

Rządzący sami przyznali, że poprzez błąd związany z naruszeniem tej mapy drogowej zarejestrowali ubytek w wysokości co najmniej 8 miliardów złotych w skali tylko jednego roku

— zauważył.

Szara strefa

Mateusz Morawiecki przypomniał, że za jego rządów udało się opanować problem szarej strefy.

Na początku naszych rządów luka w ściągalności podatków sięgała 18-19%, to były wielomiliardowe ubytki

— zauważył i wskazał, że pod koniec jego kadencji luka spadła do 4-5%.

Teraz ta luka z powrotem rośnie

— podkreślił.

Ocenił, że obecny rząd traci kontrolę nad wpływami podatkowymi i straty będą narastać w kolejnych latach budżetowych.

