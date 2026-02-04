Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR nie zostawił suchej nitki na rządzie Donalda Tuska, zwracając uwagę na błędy fiskalne, które kosztują budżet państwa 8 miliardów złotych rocznie. W trakcie konferencji „Szara strefa 2026: trendy i przeciwdziałanie” organizowanej przez Polska Wielki Projekt zauważył, że obecne władze jednostronnie zerwały wypracowane wcześniej skutecznie działające porozumienia z biznesem.
Dobrym przykładem jest branża tytoniowa, o której często dyskutuję z przedsiębiorcami. Nie chcę tutaj wytykać konkretnych firm, ale widzę wyraźnie, że państwo traktuje różne części tego rynku w nierówny sposób
— wskazał, zwracając uwagę na to, że obecny rząd faworyzuje wybrane podmioty i segmenty na tym rynku.
Za naszych rządów wypracowaliśmy mapę drogową podwyżek akcyzy zaakceptowaną przez sektor
— zaznaczył.
Zauważył, że rząd Tuska jednostronnie złamał to porozumienie.
Konsekwencje
Były premier przestrzegł przed dramatycznymi skutkami tego ruchu, ponieważ z wyliczeń wynika, że zerwanie mapy akcyzowej oznacza ubytek wpływów na poziomie co najmniej 0,2% PKB.
To gigantyczna kwota wielkości około 8 miliardów złotych
— podkreślił.
Rządzący sami przyznali, że poprzez błąd związany z naruszeniem tej mapy drogowej zarejestrowali ubytek w wysokości co najmniej 8 miliardów złotych w skali tylko jednego roku
— zauważył.
Szara strefa
Mateusz Morawiecki przypomniał, że za jego rządów udało się opanować problem szarej strefy.
Na początku naszych rządów luka w ściągalności podatków sięgała 18-19%, to były wielomiliardowe ubytki
— zauważył i wskazał, że pod koniec jego kadencji luka spadła do 4-5%.
Teraz ta luka z powrotem rośnie
— podkreślił.
Ocenił, że obecny rząd traci kontrolę nad wpływami podatkowymi i straty będą narastać w kolejnych latach budżetowych.
Zobacz wystąpienie Mateusza Morawieckiego
Adrian Siwek/Kongres Polska Wielki Projekt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/752333-morawiecki-ujawnia-bledy-rzadu-tuska-kosztuja-polske-8-mld-zl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.