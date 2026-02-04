Decyzja zapadła. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Narodowy Bank Polski wydał komunikat

Na zakończonym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych” – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.

Również pozostałe stopy procentowe nie zmieniły się – stopa lombardowa pozostała na poziomie 4,5 proc., stopa depozytowa – 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli w wysokości 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,1 proc.

W ubiegłym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe sześć razy, łącznie o 1,75 p.p. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu zeszłego roku - o 0,25 pkt proc.; stopa referencyjna spadła wówczas do 4 proc. w skali rocznej.

Adrian Siwek/PAP

