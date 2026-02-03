Bruksela nie uczy się nawet na błędach. Nie potrafi uniezależnić się od importu metali strategicznych

autor: Fratria
Unijne pomysły na uniezależnienie się od importu – zwłaszcza z Chin - pierwiastków ziem rzadkich to „opowieści dziwnej treści”. Europejski Trybunał Obrachunkowy w najnowszym raporcie ostro skrytykował nieporadność Brukseli.

Niezrealizowane plany

Trybunał opublikował raport o tym, jak Unia radzi sobie z pozyskiwaniem minerałów, które są niezbędne nie tylko w nowoczesnych technologiach ale także przemyśle obronnym, budowie wiatraków, paneli słonecznych czy aut elektrycznych. Wnioski są alarmujące. W oficjalnym komunikacie na ten temat ETO pisze wręcz, że UE grozi „niedobór surowców niezbędnych do osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych”. Natomiast to, co robi, by zmienić sytuację czyli zdywersyfikować import, od którego jest wspólnota uzależniona, „nie przynosi wymiernych rezultatów”, zaś „wąskie gardła utrudniają produkcję krajową, a recykling jest wciąż w powijakach”. …

